周吉佩感恩音樂路有亡父支持鑄就　視張敬軒為歌手目標

無綫節目《中年好聲音》冠軍得主周吉佩（吉吉）日前接受港台第一台《舊日的足跡》訪問，他說18歲時父親病逝，出席兩次歌唱比賽的決賽時，都帶同父親的相片，希望父親

能見證他的追夢過程，他謂：「父親係我一生中最重要的人。我喺湖北武漢出生，兩個月大嚟香港生活。曾經有啲經歷令大家差啲唔可以喺香港見到周吉佩⋯⋯總之一言難盡，係父親拯救我返嚟嘅。」每當談及父親，吉吉十分自責並感到遺憾，因後悔沒有好好照顧爸爸，連對方生病也不知，亦因此覺得是父親用生命換取他的生命，至今仍謹記父親的教訓：「要做一個認真嘅人，要追隨自己嘅夢，要腳踏實地。」當年父親執了一支二手結他送他，至今仍珍而重之，並帶同結他渡過多個重要時刻：「我自學結他後同朋友去商場表演，仲記得唱咗9首歌都冇觀眾，到第10首唱優客李林的《認錯》，一睜開眼發現滿是人群，當刻畀我好大嘅信心 ！」

15年前吉吉在歌唱比賽贏得亞軍便辭去寫字樓工作，簽約成為歌手。可惜前路茫茫，為了維持生計，轉當電視娛樂節目主持，卻意外地得到樂壇前輩的鼓勵，為他追夢打下「強心針」，他謂：「記得一次訪問容祖兒，佢認出我問我近況，我話去咗做主持，她話『仲好啦，呢行就係咁，有工開就繼續做，做得開心和平衡就可以啦』，還有羅嘉良前輩教我唱歌要有韻，即個人風格；黎瑞恩亦教我要永遠謙虛、感恩，我得獎後她第一句就說『終於見證到，好彩你爭氣』，前輩們當時隨口講嘅幾句，對我來講就係最好嘅支持，如果冇呢啲說話或者我可能唔再堅持唱歌。」

演藝之路愈走愈順暢，他最想效法張敬軒：「佢好厲害，既有才華，創作出很多好歌，又充滿幽默感，喺網上拍咗好多有趣嘅短片。最重要係佢好提攜後輩。我曾與佢傾過幾句，希望自己將來都做到好似佢咁樣扶助後輩。」