Tyson Yoshi拍MV碌爆友情卡　大走復古懷舊風

歌手Tyson Yoshi推出全新歌曲《你不會一輩子的愛上我》，今次MV一改以往充滿視覺效果的畫面及華麗風格，換上白背心加皮褲示人，再配以復古懷舊的黑白風格畫面，同時他碌爆友情卡，專誠向朋友借來價值連城的古董車拍攝Opening部份，Tyson說：「我最近也開始研究及欣賞古董車，亦有打算入手買一架！不過，一部古董車嘅價錢，遠遠不及以往投放喺MV上嘅錢呢！」MV有靚車打頭陣，結尾不能求其，在MV尾聲黯然拭淚，最後更以萬箭穿心及自焚來表達成長的無奈，配合「你的感覺，我受罪」的歌詞。

Tyson對Haters擁有強大心臟，面對已淡出的歌迷，有一番體會，但難免感到失落，他感慨地說：「樂迷會成長不再聽自己的歌，但作為創作人都會同時成長，不會因為Fans的要求而重拾以往的音樂風格。」Tyson自認性格略帶悲觀，總覺得說「一輩子」太漫長，認為每個人生階段也有不同的變化，正如曾經擁有過一段很powerful的回憶，才會漸漸演化成今時今日的自己。他覺得做音樂也一樣，不同時期有不同的受眾與需求，他無法滿足所有人，只能夠繼續堅守做自己想做的音樂，亦衷心感謝每一位支持或支持過我的Fans！