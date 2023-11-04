模特兒生得五官標致又靚女，想紅唔係難事，如果加埋心口一對Big爆車頭燈嘅話，唔單止喺特兒界爆紅，做埋性感網紅亦一樣掂，就好似呢位嚟自美國嘅索女Brittney Ana Slovak咁，絕對係男人殺手呀！

震撼眼球

雖然有人話只要憑努力，夢想可以成真，但對某啲行業嚟講，欠缺先天條件都好難圓夢，好似模特兒行業就係其中之一。喺美國加州橙郡出生嘅Brittney Ana Slovak，擁有美國及墨西哥血統，散發出獨特嘅迷人魅力，心口仲得異常激凸，一對36DDD巨乳真係震撼眼球，加埋挺胸收腹，相信冇幾多個男人可以忍得住唔流晒鼻血呀！

而喺高中時期嘅佢，已經長得亭亭玉立，經常有星探遞上卡片，問佢有冇興趣投身模特兒界，由於仲讀緊書關係，所以佢都會一一拒絕，不過亦因為咁令佢考慮以模特兒作為自己未來事業。為咗好好裝備自己，成為美貌與智慧兼備嘅模特兒，佢先完成加州州立大學嘅學業，更努力做運動Keep Fit，同時學習化妝及美容，故此當佢喺2013年大學畢業後，正式喺模界出道時，便獲得極大嘅關注。

真材實料

Brittney唔單止擁有迷人嘅樣貌，嗰對激凸胸器更係令人一見傾心，憑住超誇張嘅上圍，令佢甫出道便成為大家嘅焦點，但同時惹嚟唔少人懷疑佢係後天加工。雖然Brittney曾多次澄清自己係真材實料冇添加，並附上大學時期嘅照片作證明，但仍有唔少懷疑佢打假嘅聲音。有見及此，近年佢已經冇再回應呢個問題，因為佢深明呢啲聲音係永遠唔會消失，既然係咁不如努力工作，拍多啲寫真好過。

事實上，近年唔止繼續模特兒工作，更積極營運社交平台，憑住火辣嘅寫真，加埋一對激凸嘅胸器，令佢喺短短兩年時間就成功吸納60萬粉絲，足見人氣高！除咗性感寫真吸粉絲外，佢更頻頻喺網上分享健身照及交流健美心得，成為性感與智慧兼備嘅健美型網紅。

Profile

出生地：美國加州橙郡

身高：174cm

三圍：36DDD-24-36

Brittney Ana嘅寫真確實睇頭十足，唔單止因為佢嗰對激凸胸器，更因佢嘅寫真露肉度相當高，難怪佢嘅粉絲不斷攀升。