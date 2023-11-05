【是日通勝】

農曆九月廿二

癸卯年 壬戌月 丁卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：開渠、穿井、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：24、31、40

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

金牛座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

雙子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

巨蟹座：面帶笑容總比板起面孔佳，易獲別人接受。

獅子座：做事忌衝動，欲速則不達，以免弄巧成拙。

處女座：不熟不做，做事要量力而為，逞強冇好處。

天秤座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

天蠍座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

人馬座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

山羊座：生活稱心如意，沒有甚麼問題可以難倒你。

水瓶座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

雙魚座：心情靚，有口福，但品嘗美食時要懂節制。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 人緣差

鼠：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

牛：一不小心就會得罪人，切勿多管閒事。

虎：易出現大大小小的阻滯，需冷靜處理。

兔：貴人助力強，生活上遇到困難也不怕。

龍：心緒不寧，向友人求助，煩惱可減半。

蛇：主動與人打招呼，人際關係會更加好。

馬：談情吉日，適宜跟伴侶享受二人世界。

羊：待人有禮，保持笑容，可望遇上貴人。

猴：心情靚，不妨找朋友聊天或外出遊玩。

雞：是日沖煞，社交運差，謹記沉默是金。

狗：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

豬：好運降臨，一分耕耘可換來三分收穫。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響桃花運的家居風水

甜蜜的愛情是每個人所嚮往的，看到別人出雙入對，但是自己的桃花總是遲遲不來，有否想過可能是家居風水出了問題？

1.床頭無靠

床頭要緊貼着牆或實物，不可有空隙，但是要避免床頭後面是衞生間或廚房，風水上稱為「靠山」。床頭靠實牆才有利於提升居住者的運勢，讓其有貴人相助，遇到可靠的另一半。

2.臥室光照不充足

正所謂「孤陽不長，獨陰不生」。臥室的通風採光不充足，容易使房間孳生細菌，濕氣大，看起來太過陰暗潮濕，讓人有懶洋洋的感覺。加上太過陰暗，容易惹靈界的東西躲藏，也容易產生幻覺。對身體健康不利之外，也會使性格變得過於保守和孤僻，很難認識到好的伴侶。

3.臥床下有雜物

現在很多人因為家中儲物空間不足，把雜物放在臥室的床下，包括陳年不用的舊雜物。臥床下一定要經常清理，不然也會影響到你的愛情運勢，成為愛情受損的罪魁禍首。