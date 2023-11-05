娛圈單打︱與其晚晚做怨婦　不如自強搵寄託

又嚟料啦喂！賈曉晨（JJ）2016年下嫁年長9歲的樊少皇，誕下兩女，一直愛得癡纏。點知今年開始，頻頻傳出婚變，先是樊少皇在社交網宣布離婚，之後又彈弓手否認；以為雨過天青，點知輪到JJ發難，自爆為呢段婚姻流下太多眼淚，直認每日諗50次離婚，日前仲連環出Po，怒轟老公玩失蹤！

唉，大好佳人淪為深閨怨婦，隔三差五就喺網上大吐苦水，真係我見猶憐！嗱，今鋪JJ喺社交網質問老公去咗邊，「微信也沒空回，微博也不見你發」，然後又悽慘自白，形容「家就是我最害怕的地方，只想離家出走」，仲大呻獨力湊女好辛苦！睇嚟樊少皇唔止冷落嬌妻，仲連兩個女都唔理喎。

之不過，事不過三。網民初時對JJ「癡心換傷心」大表同情，但隨着離婚講得太多，怨氣實在太大，唔少網民開始頂唔順，由同情變成食花生，再由食花生變成厭惡。怕且JJ再係咁呻落去，隨時變成「張致恒雯雯二世」！

即係咁，清官難審家庭事，誰是誰非，外界都好難判斷，但無可否認，唔少男人都係長不大的孩子，老婆愈長氣嘮叨，愈怨氣深重，只會令佢哋更加逃避，走夾唔抖。JJ與其日日喺網上自揭家事，倒不如慳番啖氣，留番下台階畀大家啦。

再講，JJ樣靚身材正，要不是婚後減少幕前演出，事業應更有發展。有心唔怕遲，JJ大可急起直追，搵番啲寄託；又或者疊埋心水栽培兩個女，總好過日日喊離婚，其實鬼咁想老公氹番自己。因住阿崩叫狗，愈叫愈走，弄巧成拙玩出火就大件事！