林允無緣周星馳新戲　奪視后攞彩頭再出發

周星馳正籌備電影《少林女足》，不少女星爭住報名，據知有關方面有意預留角色給前「星女郎」林允，希望已約滿的她，可以考慮簽新約。可惜，近日有消息指林允已有新東家，星爺需物色兼力捧新「星女郎」，故林允將無緣拍攝《少》片！

前「星女郎」林允約滿周星馳後，兩人一直未有官宣，似為續約與否留一線，有指周星馳籌備的新片《少林女足》，有意預留一角給林允。但可惜，近日女方已簽約新公司，該公司是華誼旗下子公司，旗下藝人有辣目洋子、黑澤等，林允加入應會成該公司「一姐」，因此星爺要物色兼力捧新一任「星女郎」，故林允應該無份拍攝《少》片。

林允自從除下「星女郎」光環，有指頓失靠山，不少定下來的片約都是女配而不是女一，就連已經開工一個月的新劇《鯤鵬與蝴蝶》都被傳因資金問題停工，認真黑仔！不過，近日她一洗頹氣，於第19屆中美電影節中，憑劇集《不完美受害人》撼贏《風吹半夏》的趙麗穎奪得視后，再加上簽了新公司，都算攞番彩頭！昨日她於社交網晒出低胸黑晚裝配靚景的美照，並留言：「『所以我現在要去做一件不會讓十年後自己後悔的事』再見，趙尋！加油，一直在路上的小允！」以《不完美受害人》的對白及角色來寓意自己重新出發。