東方日報C2：梁朝偉大熱跑出　榮登三金影帝

影壇盛事《第36屆中國電影金雞獎》昨晚假廈門海峽大劇院舉行，大會全晚共頒發20個大獎，向年內有出色表現的同業致敬。台上台下衣香鬢影，紅星梁朝偉、張家輝、胡軍、周冬雨、惠英紅、娜扎及關曉彤等等紛紛現身。其中偉仔成功創造歷史，成為首位「三金影帝」。

憑主演電影《無名》首次入圍角逐金雞影帝的梁朝偉，以白色西裝外套襯黑褲，與拍檔王一博及團隊齊齊參加盛會，聲勢浩大。他事前已被視為大熱，而正式頒獎前已有名單流出，洩漏其得獎消息。偉仔不負眾望成功擊敗一眾勁敵，加上年前已奪得的金像獎及金馬獎「最佳男主角」，他終達成大滿貫，成為「三金影帝」！62歲的偉仔在片中飾演特務，該片全球票房錄得10.8億港元，成績斐然，他領獎時感性表示：「這個獎應該屬於《無名》所有台前幕後，謝謝！」

影后方面，現年60歲、身為國家一級演員的何賽飛憑主演電影《追月》，擊敗賽前大熱惠英紅登上「最佳女主角」寶座。片中她飾演一名越劇名角，晚年病入膏肓卻無法得到三個兒子的接納，上演一曲舞台與生活交織的悲歌，網民大讚何賽飛的演出爐火純青。

王一博空手而回

「最佳男配角」方面，69歲的資深演員李雪健憑電影《封神第一部：朝歌風雲》擊敗大熱王一博捧獎，曾患鼻咽癌的他雖然聲線受損，但得獎後盡力受訪，表示今次競爭非常激烈，事關5位入圍者集齊老中青三代演員，表現同樣相當優秀，又坦言欣賞過王一博的演出，特別支持影圈新一代。他在片中的金句「你是誰的兒子不重要，你是誰才重要。」瞬間再在網絡翻Hit。而宣布得獎一刻，有份角逐此獎項的胡軍拍爛手掌，表現大方。

至於「最佳女配角」成為30歲演員黃米依的囊中物，她憑《永安鎮故事集》脫穎而出，得獎後大感驚訝兼表現激動，連聲感激組委會向她頒贈此殊榮：「謝謝《永》片所有主創及工作人員的勇敢，才能完成這部片子，才能讓我有機會站在這裏。」她不禁哽咽，續說：「感謝一路走來的良師益友與大家給予的善意，謝謝閨蜜為這個角色，分享給了我她所有的人生。」

另外，對於今屆金雞獎的入圍名單及賽果，不少網民都質疑公平性，甚至有人留言嘲諷：「野雞分豬肉」、「沒意思」等，更有不少人對於葉童失落「最佳女配角」而深深不忿。

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