尹光相隔14年再開紅館騷　自爆姜濤歌難唱要打針開聲

尹光昨晚(4日)舉行一場紅館騷《WAN K.宇宙巡邏演唱會2023》,開騷前觀眾大叫「光B」,相當熱情。開場螢幕重播之前演唱會片段,一身橙Look的尹光出場,唱出《廟街》、《大笪地》、《十四座》、《數波波》、《荷蘭䥪行支票》和《你阿媽大減價》等經典金曲的串燒歌,一口氣唱14分無停,十分勁。不過之後唱出AI尹光《Dear My Friend》時開始有點聲沙,唱完他說要模仿AI唱腔好辛苦。

尹光稱今次是他時隔14年再開紅館騷,表示以前演唱會只唱自己的歌,跟現在可以唱其他人的歌不同。他稱演唱會名叫WAN K,是英文名Wan Jackson,講笑:「嗰個Jackson(王嘉爾)都係跟我,我先係正式。」近日多了另一個AI尹光,笑言要多謝AI。現場他邀觀眾示範拿着咪便立即變AI尹光腔,其中何雁詩舉手唱《雪姑七友》,霍哥唱《小李阿爸》。霍哥唱完,尹光話:「係尹光咁唱就死火。」

今次演唱會嘉賓眾多,連詩雅和蝦頭首先出場,尹光因為上過《絲打圍爐》節目而熟落,她們表示要送驚喜給尹光,此時尹光兒子帶同孫女上台,孫女祝爺爺Good Show,三代同堂台上自拍晒溫馨。尹光唱出《浪子心聲》和《小李飛刀》時全場合唱,他笑言可以慳點氣。

另外一批後生仔嘉賓來自不同網上頻道,包括小薯茄組合FINALLY 、JFFT、試當真藝人和馬國女神黃潔琪等。最後嘉賓是廿四味阿肥,2人相識多年,阿肥笑「光哥」現在變了「光B」,取笑他輩份降低,並帶領現場吶喊「尹光好嘢!」、「尹光勁揪!」。尹光台上感謝張子丰為他拍MV落足重本,笑言每次拍完都被老闆鬧,因為次次超支,最後Encore唱出新歌《Dear Myself》,演唱會完前,螢幕播出彩蛋,林家謙、Tyson Yoshi和張敬軒拍片支持。

尹光完騷後受訪,表示2009年紅館騷後,14年來一直有人邀他再上紅館,但他覺得壓力大拒絕,若果今次不是AI hit爆,也不會再接紅館騷。今次開騷有工作人員悉心照顧,是最開心一次,但亦是最具挑戰性,因為他要唱年輕歌手的歌,要放柔聲線唱,練習了兩個多月,昨晚唱晒《Dear My Friend》和《一人之境》,及點擊過百萬的新歌《Dear Myself 》,非常滿足。自爆最吃力是演唱會前工作十分忙碌,很多訪問和廣告,雖然辛苦但好開心,笑言唱了53年,從未試過如咁巴閉,全場舉滿「光B」牌,他笑稱:「姜B同光B爭少少,我無佢咁巴閉,我只係好普通歌手。」問到唱完姜濤的《Dear My Friend》後變聲沙?尹光承認首歌好難唱:「係,因為首歌好高音,尋日綵排咗12個鐘,今日又排,尋日今日打咗兩支開聲針,不過醫生話只幫到幾個鐘,好過乜都唔做。」完騷後他仍未休息,之後要拍廣告及到澳門和廣州開騷,趁仲可以唱會繼續,見到觀眾開心自己就開心,笑稱之後都會「巡邏」回到香港。問下次會否邀請林家謙、Tyson Yoshi和張敬軒做演唱會嘉賓?他表示也想趁此機會邀請他們。