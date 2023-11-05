尹光相隔14年再開紅館騷　自爆姜濤歌難唱要打針開聲

尹光昨晚（4日）舉行一場紅館騷《WAN K.宇宙巡邏演唱會2023》，開騷前觀眾大叫「光B」，相當熱情。開場螢幕重播之前演唱會片段，一身橙Look的尹光出場，唱出《廟街》、《大笪地》、《十四座》、《數波波》、《荷蘭䥪行支票》和《你阿媽大減價》等經典金曲的串燒歌，一口氣唱14分無停，十分勁。不過之後唱出AI尹光《Dear My Friend》時開始有點聲沙，唱完他說要模仿AI唱腔好辛苦。

尹光稱今次是他時隔14年再開紅館騷，表示以前演唱會只唱自己的歌，跟現在可以唱其他人的歌不同。他稱演唱會名叫WAN K，是英文名Wan Jackson，講笑：「嗰個Jackson（王嘉爾）都係跟我，我先係正式。」近日多了另一個AI尹光，笑言要多謝AI。現場他邀觀眾示範拿着咪便立即變AI尹光腔，其中何雁詩舉手唱《雪姑七友》，霍哥唱《小李阿爸》。霍哥唱完，尹光話：「係尹光咁唱就死火。」

今次演唱會嘉賓眾多，連詩雅和蝦頭首先出場，尹光因為上過《絲打圍爐》節目而熟落，她們表示要送驚喜給尹光，此時尹光兒子帶同孫女上台，孫女祝爺爺Good Show，三代同堂台上自拍晒溫馨。尹光唱出《浪子心聲》和《小李飛刀》時全場合唱，他笑言可以慳點氣。

另外一批後生仔嘉賓來自不同網上頻道，包括小薯茄組合FINALLY 、JFFT、試當真藝人和馬國女神黃潔琪等。最後嘉賓是廿四味阿肥，2人相識多年，阿肥笑「光哥」現在變了「光B」，取笑他輩份降低，並帶領現場吶喊「尹光好嘢！」、「尹光勁揪！」。尹光台上感謝張子丰為他拍MV落足重本，笑言每次拍完都被老闆鬧，因為次次超支，最後Encore唱出新歌《Dear Myself》，演唱會完前，螢幕播出彩蛋，林家謙、Tyson Yoshi和張敬軒拍片支持。

尹光完騷後受訪，表示2009年紅館騷後，14年來一直有人邀他再上紅館，但他覺得壓力大拒絕，若果今次不是AI hit爆，也不會再接紅館騷。今次開騷有工作人員悉心照顧，是最開心一次，但亦是最具挑戰性，因為他要唱年輕歌手的歌，要放柔聲線唱，練習了兩個多月，昨晚唱晒《Dear My Friend》和《一人之境》，及點擊過百萬的新歌《Dear Myself 》，非常滿足。自爆最吃力是演唱會前工作十分忙碌，很多訪問和廣告，雖然辛苦但好開心，笑言唱了53年，從未試過如咁巴閉，全場舉滿「光B」牌，他笑稱：「姜B同光B爭少少，我無佢咁巴閉，我只係好普通歌手。」問到唱完姜濤的《Dear My Friend》後變聲沙？尹光承認首歌好難唱：「係，因為首歌好高音，尋日綵排咗12個鐘，今日又排，尋日今日打咗兩支開聲針，不過醫生話只幫到幾個鐘，好過乜都唔做。」完騷後他仍未休息，之後要拍廣告及到澳門和廣州開騷，趁仲可以唱會繼續，見到觀眾開心自己就開心，笑稱之後都會「巡邏」回到香港。問下次會否邀請林家謙、Tyson Yoshi和張敬軒做演唱會嘉賓？他表示也想趁此機會邀請他們。