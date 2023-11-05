【心理測驗】你不為人知的一面

每個人都有隱藏在內心深處的一面，不被他人知曉，而與他人的交往中也傾向呈現自己理想化的形象。但是，壓抑久了，不妨考慮一下做最真實的自己。網上就流傳一道心理測驗題，可以診斷自己令人驚訝的一面，以及看看有何改善建議吧！

【問題】

你覺得下圖片像甚麽？請根據你第一眼的直覺，從A-D四個選項中選出。

A.燈籠

B.裙子

C.揚聲器

D.燈罩

【結果分析】

A.真正的你容易煩躁和生氣，但你通常不會直接表達自己的憤怒，因為你不想造成麻煩或損害自己的聲譽。然而，將這些火氣積壓在自己的心裏，腦子不停地想這些話語「我不喜歡這種態度！」、「這太粗魯了！」、「你沒有禮貌！」，只會讓自己更加易燥。如果你有很了解你的親密朋友，可以嘗試向他們吐露心聲，他們可以幫助你宣泄不滿，從而大大減輕你的壓力。

B.真正的你與你的表象性格完全相反。如果你是一個年輕漂亮的女人，你的內心可能會出奇地「老」，不太青春有活力。另一方面，如果你是一位行事非常浪漫的花花公子，實際的你可能是個純潔的少女。你可能會覺得展現自己的這一面很尷尬，但這個世界上的人本身就很容易出現超出想像的差距，所以請隨意表達真實的自我。

C.真正的你很嚴肅、焦慮，而且往往會失眠。你也傾向於謙虛並反思自己的行為，並且很快就會責怪自己。即使事情很困難，你也傾向於把自己的擔憂留給自己，因為你覺得自己必須在別人面前堅強，不要給他們帶來擔憂或麻煩。不過其實可以多信任身邊的人，偶爾試着去依賴他們。

D.真正的你是一個非常挑剔的人。與你親近的人可能會理解你略顯固執的一面。然而，你可能認為沒有人會理解你的感受，所以你基本上盡量不表現出你的這一面。事實上，挑剔並不都是壞事，但若採取「堅持不是很正常嗎？」的立場，對方的感覺就不會那麽不舒服。