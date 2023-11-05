中西摩登素食　打破沉悶框框

健康飲食是全球大趨勢，近年素食年輕化，愈來愈多人茹素。雖然植物肉大行其道，不過有新開的高級素食餐廳和意大利餐廳決定回歸基本，大廚以食材原味出發，利用無比創意和烹調手法，將原材料化身成一道道高級素菜，加上精緻擺盤和複雜味道，擺脫素食就是清淡沉悶的既定印象，令茹素體驗大大提升。

素有幾多種

坊間對於素食，中西方各有不同種類與定義，好像受宗教影響，有些人茹素時會戒除五辛，即洋葱、葱、韭、蒜和蕎（如蕎頭）。全素是指只食用植物性來源食材，不吃肉類、海鮮之外，蛋、奶等製品也不沾口。純素更加嚴格，除了戒掉有動物成分的食材，連生活上都不會使用有動物成分的用品，如皮革、羽絨和用動物做實驗的化妝品或其他用品等，可說是一種對動物友善的生活態度。

此外，對於剛轉吃素要時間適應，又或因應飲食習慣，坊間亦有不同種類的素食選擇。最常見是蛋奶素，顧名思義指可享用蛋和奶類製品。相對較少的「海鮮素」，有說出處來自意大利文的魚和素食結合而成，最初是指可以吃魚的素食者，後來演變為指不吃肉類，但可以吃海鮮。

中菜添新意

以前的中式素食，長輩最有印象是各式素肉、芋頭魚或羅漢齋等。素菜經過不斷演變，近年大放異彩。中環高級素菜食府圓，由行政總廚邵德龍師傅和主廚羅澤基師傅聯手打造菜單，基師傅指餐廳以以中菜底蘊為靈感，遵循戒五辛的素食方向，再融合西式精緻擺盤，展現食材的原始風味，為照顧不同類別的素食者，部分菜式含有蛋奶成分，方便滿足各位需求。

基師傅指用時令食材打造的嘗味餐單（需預訂），以崇尚大自然的根本作理念，讓食物保持原有風味。開胃小食先以麻婆豆腐變奏版打造的麻婆‧脆筒打開序幕，四川辣椒、花椒、豆乾、鹹菜粒和菇菌製作的餡料，同樣吃出麻、辣、香、酥。意猶未盡的話，可品嘗用藤椒醃製的淺漬蔬菜，讓舌頭感受微麻清香的味道，分外清爽開胃。廣東人吃早餐，傳統最愛油炸鬼配白粥或豆漿，師傅以此作靈感，用蒸蛋、豆漿和鹹豆漿泡泡打造出新派豆漿‧油炸鬼，令人耳目一新。來到湯品環節，家常的西洋菜湯變成嫩綠的西湯造型，入口感受到濃濃西洋菜和腰果香，作冬日湯品最滋潤。

主菜更是驚喜連連，人氣的梅菜‧東坡肉，冬瓜件外形和東坡肉幾可亂真，尤其深色的「豬皮」，令人歎為觀止。冬瓜內釀入梅菜和祁連黃蘑菇，配西米脆片享用，層次豐富。經慢煮和風乾的西瓜，蘸慕絲化的苗族酸湯享用，質感煙韌而有口感，顛覆了一般人對西瓜多汁清甜的印象。另一道主菜分別以啡菇、白靈感和白蘑菇配搭泰西日的食材和調味料，一次過帶來三種不同地區風格的味道。最後以多款水果和時令食材製作的九宮格作結，令人回味。

意式蛋奶素

來到秋冬季節，被喻為土中白鑽的白松露正值時令，西營盤高級意大利餐廳LucAle選用來自Alba的白松露，配合其他時令食材，打造出芳香的限定白松露菜式，為部分蛋奶素菜錦上添花。黃澄澄的南瓜忌廉配溫泉蛋和薯仔泡沫，再批上不少於5克的白松露，綿密細緻、入口即溶。分量十足的巨型意大利芝士雲吞，半溶的芝士蛋黃汁和混合松露碎的豌豆汁相遇，帶來獨特的風味。想回歸經典，怎可錯過白松露手工意大利麵，彈牙意粉加新鮮白松露花，讓口腔散發最原始的松露香。

另外，餐廳亦不時選用本地的高質食材，配健康飲食的主題，打多款蛋奶素菜式。來自意大利南部坎帕尼亞的水牛芝士，配撒丁島亞島的Camone番茄和羅勒特級初榨橄欖油，作開胃菜最好不過。花手工和心機製作的意式焗千層紅洋葱，加番茄醬和布拉塔芝士享用，口感豐富又嫩滑。手工意粉就可選Chitarra弦線意粉，除配黑松露外，還有意大利羊奶芝士和核桃麵包碎，拌勻吃滿口菌香和堅果香。至於包裹南瓜和Mascarpone芝士的意大利雲吞，蘸用開心果和黑松露混合的醬汁享用，真正「芝」香「菌」濃。