台星黃偉晉來港開騷粉絲爆糾紛　本尊爆Seed：少情勒藝人！

台灣組合五堅情成員黃偉晉假新蒲崗一體育館舉行他首個於香港舉辦的售票個唱，他在開Show前事已透露要送大家驚喜，沒想到演唱會一開場就已兌現承諾，未見人，先Show肌！

演唱會開始前，舞台上的螢光幕先播放影片，偉晉以感性的聲調說著：「我們應該在現實中入睡，或是從夢境中清醒，現實，未完待續，夢境，還等在那裏，理想生活才正要開始。」但言猶在耳，畫面便播出偉晉全裸的畫面，更擺出誘人甫士，身上只有三點用辣椒及炸雞遮擋著，既性感又搞鬼，讓現場的粉絲笑翻。影片播放完畢後，偉晉便以一身西裝配短褲的造型現身，演唱《日安日安》、《房間裏的雲》、《好累》及《還不想睡》4首作品，在演唱《好累》的時候，粉絲更大聲一起合唱，現場氣氛迅即變得高漲。

唱完4首作品以後，偉晉拿起毛巾抹汗，台下的粉絲便已興奮得想他把毛巾拋到台下送大家，但偉晉即搞笑說：「我才剛擦完，不要拿走我的毛巾，這樣不對啊！」隨後，他分享這次在香港首度開唱的心情，說：「真的很開心，其實一直很期待來開香港場，因為之前來工作的時候，就一直有人問我可不可以來香港辦演唱會？那時候我完全沒有這個計劃，也不知道辦的話反應會如何，但實在很感謝大家，都賣完了！謝謝你們，多仔呀！多仔！」本想用廣東話跟大家道謝，但卻將「多謝」說成「多仔」，結果要台下粉絲教他正確讀法，隨後他就用標準的廣東話說出「喂！你哋食飯未呀！」。

這次來港開唱，偉晉也不忘吃自己最喜歡的燒臘飯、叉燒、楊枝甘露跟薯片，而深知偉晉喜好的粉絲也特地買了加大Size的薯片，拋到台上送他，逗得偉晉大笑！接著偉晉也說：「每次來到都感受到大家滿滿的熱情，真的很感謝大家，今天演唱會，除了我自己的歌曲，也有一些自選曲，跟之前在台灣的場次是完全不同的，但這就是唱我自己喜歡的歌而已，自己很想唱，來滿足自己的欲望！」

惟開騷前發生小插曲，場外竟爆發糾紛，有港人與台灣粉絲因霸位問題起爭執，港人甚至拍下現場擺滿多樣物品霸位的照片，並直接標籤了黃偉晉，狠批：「這裏是香港、不是台灣，香港都是要人親自排隊的，原來是黃偉晉的粉絲，好好管教」，黃偉晉得知後即回應：「還不給我收起來！」

豈料隨後台灣粉絲反駁該港人是黃牛黨，且主辦單位同樣以物品霸位，黃偉晉繼而轉撐台灣粉絲，惟此舉又被批偏袒台灣粉絲，令他終忍不住，爆Seed怒斥：「隨便你們交惡，我這不是里民服務處，你們自己知道自己在幹嘛就好，做錯事就是乖乖改，沒做錯你就繼續做！你們到底把我當什麼？我只管做錯事的人你就給我改！自己做甚麼自己擔，粉絲行為偶像買屁單？少在那邊情勒（情緒勒索）藝人了，自己做甚麼事自己擔！待人處事你爸媽跟學校都有教，我還要教你們怎麼做人？」