誰明浪子心！迪麗熱巴自爆出道10年都冇返屋企

內地頂流女星迪麗熱巴，時隔4年再次出演綜藝真人騷嘅佢，日前就喺節目《花兒與少年》上透露，原來出道十年嘅佢，同樣成10年冇返過新疆，引嚟唔少粉絲心痛，希望佢可以注意休息外，都紛紛佩服佢努力工作嘅精神。

節目中，迪麗熱巴同表妹喺餐廳食飯，邊食邊傾嘅2人講到家鄉新疆時，表妹就表示自己呢幾年間唔中都有返去探望家人，而且新疆如今嘅變化速度相大，自己差啲連點搭巴士返屋企都唔識；至於迪麗熱巴則透露：「我有十年沒回去了。」2013年出道至今嘅佢，足足10年冇番過屋企，即使如今躋身成頂流女星，都未有時間返去，令唔少粉絲相當心痛。亦因此，當節目去到新疆站拍攝時，迪麗熱巴亦被唔少網友喺街頭捕捉到，佢趁休息時間陪媽咪行街嘅畫面，享受久違嘅親情。

雖然10年未返過屋企，不過出門在外嘅迪麗熱巴亦居無定所，早年更曾喺節目到透露因為工作繁忙，令佢以酒店為家，並一篋走天下：「沒有確定到底要留在哪裡去生活，我從出來工作就住在酒店，我從18歲開始拍戲就一直都住在酒店。我整理東西非常利索，就是一到酒店然後拖箱子打開箱子化妝包洗漱包，然後準備好沐浴的、鋪床單及枕套，很快不到20分鐘能把所有的事情都做好。」睇嚟明星真係表面風光，背後心酸無人曉。