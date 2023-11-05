湯洛雯激罕展歌喉　大方祝福黃心穎結婚

準人妻湯洛雯（靚湯）今午（5日）出席啇場聖誕揭幕活動，夥拍鍾柔美（Yumi）與現場粉絲大玩遊戲，席上靚湯更罕見地大展歌喉，表現相當不錯。談到唱歌娛賓，靚湯受訪時表示已有3年未有公開獻唱，承認近日都有留家「操曲」，問到未婚夫馬國明反應時，她冧爆表示：「佢係好好先生，乜都話好嘅。」

對於馬國明舊愛黃心穎成為人妻後，日前穿上比堅尼晒長腿，與靚湯最愛的獨角獸水泡戲水，被猜測是否暗示比馬國明早結婚而「打倒獨角獸」。靚湯大方回應說：「我覺得大家唔好咁敏感，各自都有新生活嘞，佢（心穎）結婚我都祝福佢嘅。」

婚禮行程曝光

台上靚湯分享婚禮籌備事宜，直言已進入最後階段，近日獲不同朋友安排單身派對：「我啱啱同班朋友喺韓國旅行返嚟，不過我哋冇去Clubbing，嚟緊我喺香港都仲有唔同嘅派對，大家好想幫我慶祝。我都有叫佢（馬國明）約啲朋友食吓飯，點知佢意欲唔大。（寧願踢番場波好過？）你哋（記者）太了解佢嘞。（好男人。）OK㗎，希望保持水準。」

近期積極收身的她被問到婚紗性感程度，她打趣指斯文款式，當被問到為何不「騷quali」，她竟自爆：「減到乜都冇晒（上圍）嘞！」又開口透露婚禮將於聖誕節前完成，舉行地點位於亞熱帶地方舉行，獲邀出席人數少於80位，全個行程約3天。至於伴娘團，靚湯說：「遲啲講詳情，妳哋實知嘅，其實加埋我妹有6個，分別嚟自圈中及以前中、大學同學仔，我哋有保持聯絡，感情仲好好。」

當問到婚禮費用時，靚湯自豪謂：「睇得盤數好緊，應該平過喺香港搞。」又指屆時會與馬國明領跳第一隻舞：「我同佢都未正式跳過舞，不過聽講佢以前參加舞蹈比賽好勁。（你仲會表演？）我想佢唱歌，不過佢一唱就係鄭伊健，冇所謂啦，我唔會特別向佢要求嘅。」

Yumi考完試放鬆自己

另外，Yumi剛完成本學期校內首次考試，生日接近聖誕的她，表示屆時會略為放鬆自己：「可能會約啲同學食飯，或者去玩吓攀石咁。」由於選科在即，她繼續表示「心儀」工商管理課程，直言會盡力而為，但不會考慮太多。對於被稱為校花，她謙虛回應：「我既唔係校花，亦唔係學霸，其實大家都有靚嘅地方，我覺得隔籬班都有人好靚。」