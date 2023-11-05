周秀娜與黃宗澤獲讚CP感強：拍親熱戲唔尷尬！

由周秀娜、黃宗澤、黃浩然等主演的劇集《叠影狙擊》接棒《香港人在北京》播出，劇集由去年話題劇《家族榮耀》的梁家樹任總監製打造，以「真相反轉再反轉」作賣點，「邊個係人邊個係鬼」未到最後一刻也看不清楚，加上連場槍戰及動作場口，極具官能刺激之餘亦充滿戲味。該劇早前在內地播出後反應不俗，社交網話題播放量高達4.83億，並大獲內地網民好評，包括：「娜姐打戲比很多流量小花好太多」、「黃宗澤周秀娜的組合是當今港劇男女主角天花板」、「看這劇腦細胞都要用完了」等。

周秀娜在劇中一人分飾兩角，又應付連串打鬥場面之餘，兩個角色性格又南轅北轍，她受訪時坦言體力及分飾兩角對她來說均很大挑戰：「因為兩姊妹嘅角色性格完全唔同，要拿捏佢哋對住同一個人但有唔同嘅演繹真係有啲難，好似演家姐唔可以嗲聲嗲氣，性格要冷靜同講嘢倔啲，要做到個分別出嚟而又令觀眾感受到係最難。」談到角色要同時周旋於黃宗澤、方力申、黃浩然、郭政鴻等多個不同男士之間，問到現實中會否同樣是萬人迷時，她說：「現實中冇咁多啦！呢個角色真係超級犀利，自己私下完全唔係咁，有好大反差。」對於與黃宗澤繼劇集《戰毒》及《非凡三俠》後第三度合作，並獲內地網民讚CP感強，她笑言：「因為大家太熟，拍攝時方便好多，好似拍親熱場面就唔會尷尬，簡直係手到拿來！」