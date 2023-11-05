ICONIC SP新型混能概念　以雙轉子生電

配備蝴蝶門的全新混能概念ICONIC SP，車載由雙轉子引擎及儲電池組成的Two-Rotor Rotary EV System非一般混能系統；而雙轉子引擎僅以碳中和燃料發電。(互聯網)

萬事得(Mazda)最近發表了一款全新混能概念ICONIC SP，據廠方表示是為了適應新時代，並回應「熱愛汽車」和「渴望擁有一輛純粹體現駕駛樂趣的汽車」的客戶的情感而設計。

此概念小跑車擁有4,180 × 1,850 × 1,150的車身長闊高及2,590mm軸距，被不少海外媒體喻為下一代MX-5。車身線條流暢簡潔而有力，並配備蝴蝶門，不過講到外觀上最大特色莫過於頭及尾燈，尤其是頭燈加入經典彈燈設計元素，型格又有個性。

至於內裝一對跑化碳纖座椅、平底軚環以至其他內飾均以新型生物紡織物料覆蓋，並起用大型數碼化儀錶配相對細小的中央觸控屏幕配搭，設在兩座之間的波擋選擇器及啟動鍵更是採用全新操作設計。

車載由雙轉子引擎及儲電池組成、名為Two-Rotor Rotary EV System的非一般混能系統。置身於長頭冚下的前中置雙轉子引擎僅以碳中和燃料(例如：可燃燒氫氣)發電，加上有制動力回收系統，來為電池充電並驅動四輪。暫只知其最大馬力達370ps，而車重只有僅1,450kg。高輸出和輕量化，加上較低重心及50:50左右的重量分布設定，實現出色的駕駛性能。