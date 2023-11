韓國人氣女團LE SSERAFIM正在美國展開宣傳活動,繼本月2日參加在美國格林美博物館的線上演出《Global Spin Live》,今日(5日)又參加在加州舉行的遊戲展《BlizzCon 2023》,擔任閉幕禮的嘉賓,除了演繹新歌《Perfect Night》之外,又唱出《UNFORGIVEN》、《ANTIFRAGILE》、《Eve, Psyche, & The Bluebeard's wife》及《Fire in the Belly》等人氣作品,唱足30分鐘,因今次是她們出道以來首次在美國演出,她們都表示十分幸福。

而《Perfect Night》的MV是與網絡遊戲合作,有不少遊戲元素,成員都對能與人氣遊戲合作大表新奇,問到平時是否喜歡玩遊戲?宮脇咲良便說:「雖然工作忙碌時沒有時間玩,但在工作結束後或是有空時,我們都會在宿舍玩遊戲。」