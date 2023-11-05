入得藝能界嘅女仔，個個都想大紅大紫，要成功脫穎而出，一定要有觀眾緣！咁點先會令觀眾留下深刻印象？身材絕對係關鍵之一，好似今日為大家介紹嘅蒼野杏，就憑住一對好有彈力嘅I奶，成功喺寫真界彈起。

身材火辣

喺日本寫真界有唔少大波女優，但胸大唔一定好睇，起碼要夠挺，質感要自然，而有部分女優因為係「假大胸」，拍寫真時好怕穿崩，於是擺甫士嗰陣唔敢有太大動作，效果當然打晒折扣，至於蒼野杏就冇呢方面嘅煩惱，事關佢嗰對I奶係如假包換嘅真波，圓潤飽滿之餘，仲要彈力非凡添！講真今年25歲嘅杏妹，身材確係好掂，有成5呎5吋高，唔止波夠大，條腰又夠晒幼，所以着親啲衫都會露出長腿纖腰，再加上佢個樣生得幾有個性，尤其係一雙眼精靈有神，笑起上嚟更加迷人！

重新彈起

一直恨入藝能界嘅蒼野杏，喺2018年投身寫真女優行列，當時藝名叫高杉杏，但際遇麻麻，出道兩年後就決定引退。經過大半年嘅沉澱，阿妹決定回歸，並且獲得大型藝能事務所R.I.P招攬，成為森咲智美、橋本有菜等寫真天后嘅師妹，因而重拾鬥志，仲有幸加入女子組合「sherbetNEO」，自此人氣開始彈起，仲喺選美活動「國民的寫真偶像2022」中取得冠軍獎座添！查實杏妹能夠成功反底，同佢喺拍寫真時經常大跳誘人舞姿有關，嗰對I奶喺鏡頭前彈吓彈吓，擺明要話畀觀眾知自己有對天然真波，識貨嘅觀眾梗係鼎力支持啦！