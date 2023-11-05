填詞人潘偉源入行45周年騷　邀9位《中年好聲音》選手演出

殿堂級填詞人潘偉源(潘老師)今日(5號)與一眾歌手在九龍城廣場的大舞台上舉行新聞發布會，宣傳人生中首個作品音樂會將於明年一月舉行，目的是為紀念入行45周年。屆時，將由九位無綫歌唱節目《中年好聲音》第一季的選手包括涂家堯、鮑聖光、何博文、李泇霖、柳冕、梁凱榳、區俊傑及馮志豪演出，潘老師表示：「呢個唔單止係演唱會咁簡單！」透露這次演唱會除讓觀眾重溫自己的經典詞作，總結他45年的填詞生涯，還會配合現場的視像幕屏，分享發人深省的訊息，同時用音樂詮釋不同人生課題，讓大家得到啟發和力量。潘老師更會與九位好聲音合力創作了新歌《舞台》，帶出「只要有希望，每個人面前都有個美麗舞台」的訊息，並在今天的發布會上，首度獻唱了這首作品。

不僅如此，當晚演唱會的盛況會即時轉播到元宇宙，並把部分連結贈送給本地弱勢社群，包括低收入家庭、獨居長者及老人院舍，讓大家遙距欣賞演唱會，從經典作品中重拾回憶、得著快樂與力量。潘老師希望大家踴躍購票支持，還作出難能可貴的承諾：「假如所有門票售罄、全院滿座，我也會唱歌給大家聽！」