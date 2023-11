有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩(Beatrice)同胞妹何倩珩(Gillian)一直定居美國,早前佢返港出騷,趁機約埋班親朋好友聚會,佢大晒同「阿姨」賭王四房孻女何超欣去蘭桂坊夜蒲嘅相,以低胸露肩裝戰鬥格上陣嘅佢,玩到興起仲同女友人貼身自拍,相當養眼!

而佢亦有晒何超欣拎住把扇遮面嘅相,把扇寫上「RUMORS(謠言)」字眼,簡單留言話「IYKYK」,即係「If You Know, You Know(如果你知道,你就知道)。」雖然未知佢有咩暗示,但係睇見佢飲到面紅紅,應該玩得好盡興啦!