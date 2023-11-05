與黃宗澤甜到漏！周秀娜家姐復仇記　打到飛起

藝人黃宗澤、周秀娜主演的無綫台慶劇《叠影狙擊》明晚（6日）播出，一人分飾孖生姊妹的周秀娜為復仇打到飛起，與黃宗澤談情則咀不停，新劇既懸疑燒腦，又甜蜜到爆，甚有追看性。

無綫台慶劇《叠影狙擊》將於明晚9時30分在翡翠台播出，此劇被網民封為年度「燒腦」劇，由梁家樹監製，黃宗澤（Bosco）、周秀娜（Chrissie）、黃浩然、郭政鴻、朱鑑然等演出。周秀娜分飾孖生姊妹兩個角色，劇中妹妹遭狠下毒手，連心臟也被取走，令家姐憤怒兼自責，下定決心報仇，由新加坡來港並假扮成妹妹，回到黃宗澤身邊，暗中追查身邊的可疑人物。

樣靚無懼高清鏡頭

Chrissie在劇中除了要應付一正一邪的孖生姊妹角色，考驗演技外，更要應付連串動作場面，事前接受動作特訓，身形嬌小的她搏鬥、槍戰戲相當扎實，付出的汗水沒有白費。劇中除了打得，Chrissie亦好睇得，獲讚樣靚身材正，皮膚狀態保養得相當好，在高清鏡頭下也沒有走樣。

劇情發展錯綜複雜，出人意表，Chrissie、Bosco的談情說愛戲份起了中和作用，劇中不乏甜蜜溫馨場口，已第3度合作的她們對此可謂駕輕就熟，接吻戲默契十足，熱情如火，兩人的感情戲甜到漏。Chrissie拍攝時全情投入，演出動作戲更弄到周身傷，加上當時皮膚敏感痕癢難當，令其身體「冇忽好肉」。因為劇中經常要穿貼身牛仔褲及皮褸，故動作場口未能放上保護墊，對打難免「掛彩」，但她亦毫無怨言，Bosco則笑言要多謝她，指今次的動作、危險場面主要落在她身上。

黃浩然笑裏藏刀 做幕後大Boss

黃浩然於劇中放低過往文質彬彬的形象，飾演較少嘗試的「Big Boss」反派角色。劇中以大集團CEO作掩飾，背後為非作歹，除了與Bosco鬥智鬥力外，與另一惡勢力郭政鴻則黑吃黑。監製梁家樹在《家族榮耀》中安排張智霖首演反派，令人驚喜，今次黃浩然笑裏藏刀的演繹，令人耳目一新。除了眾主角，有份演出的方力申、張慧儀、張達倫、艾威、河國榮、于洋、秦煌與近年少有演出的文頌嫻等，觀眾也相當熟悉，除了演出有保證，亦增添親切感。

朱鑑然一味捱打 盧慧敏Deep V 搶Fo

藝人朱鑑然和盧慧敏年輕高顏值，加上標青身形，在劇中相當搶鏡。朱鑑然扮演電腦黑客，雖然戲中也有打戲，卻只有捱打份兒。他渴望將來拍攝動作戲一展身手，並笑謂：「娜姐話『你咁弗，唔打嘥晒』，我話下一部，呢部你頂住先。」至於飾演女保鏢的盧慧敏除了打得，冷艷造型亦有睇頭，劇中以Deep V裝束加貼身褲上陣，認真吸睛。