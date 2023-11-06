【是日通勝】

農曆九月廿三

癸卯年 壬戌月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：置業、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、13

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：太過自私，忽視別人感受，好運將會溜走。

金牛座：笑多一點點，人緣可改善，運氣也不會差。

雙子座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

巨蟹座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

獅子座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

處女座：保持樂觀，別人喜歡，可獲幸運之神眷顧！

天秤座：財運特別差，在落實投資決定前必須三思。

天蠍座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

人馬座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

山羊座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

水瓶座：運氣勝人一籌，可放膽追夢，勿浪費時光。

雙魚座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）狗 心情差

鼠：頭腦靈活，面對棘手任務也應付自如。

牛：八卦消息不要隨意傳播，小心惹禍上身。

虎：當局者迷，別人的意見可助你克服困難。

兔：得財有難度，易出現入不敷支的情況。

龍：自我要求高，心理壓力大，情緒易失控。

蛇：桃花旺，友人牽紅線，易遇上有緣人。

馬：行事效率高，處理大小問題均游刃有餘。

羊：貴人助力強，遇到困難也能化險為夷。

猴：人緣極好，大膽表達意見，易獲賞識。

雞：懂得舉一反三，易在職場上取得佳績。

狗：是日沖煞，情緒低落，對未來感迷茫。

豬：珍惜眼前人，已婚者要時刻安守本分。

【暢所欲言】（堪輿學者元海）

命不可改 運可以轉

我們經常聽到坊間說，找人去改命，可以嗎？如果能夠，我馬上借貸去做，改命讓自己成為富豪，甚麼借貸也可以還清。

有些人每年花萬元買些風水物品在家中布局，一年不買便擔心有霉運到來，因此年年買的是心裏失去的自信，上文已提到如買入一些已經退運人士所製造的東西放在家中，後果不佳也不能怪誰。

快到2024年，將踏入九運，相關的論述各說各話。正所謂「風水養人，人養風水。」風為萬物之長，為甚麼會有「風和日麗」這詞，即風太過急速，容易吹翻好東西，也容易受風寒侵襲而生病。「山清水秀」這詞也表示背靠的山脈及流水不是岩石亂象，水清而流動暢順，這是最理想風水。有些座靠背後是大廈也可作山用，當然這些大廈要整齊有序。屋門外所見如馬路，也可當水用，而這些馬路經常阻塞或車輛急速飛過也不理想。九運整體論述向北見水最理想。

命在運在。首先我們要知道自己來到這世界的時間，一切已有定數，但可以運用後天幫自己補充及調整。萬物皆為藥，即宇宙安排了不同東西給有需要的人，只不過大家錯失良機來應用，亦有所謂「一物治一物」，快到11月8日立冬，大家開始作一年回顧，心改運改！