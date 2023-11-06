星玄｜范冰冰睽違4年沉澱人生　霸氣回歸為翻身搏到盡

今日係11月6日農曆九月廿三，宜大事勿用，是日最旺生肖係雞，識得舉一反三，容易係職場上取得佳績。內地花旦范冰冰就係屬雞，早前佢因逃稅事件而闊別大銀幕多年，冰冰喺釜山電影節嘅記者會上面提到，演員具有獨特嘅生命周期，又以周潤發為例，指發哥曾經壯觀地一年拍攝8、9部電影，到後來每年只拍1、2部電影，中間亦經歷過沉澱人生嘅階段，冰冰咁識得舉一反三，相信佢嚟緊嘅作品，應該都會出色過以前。

冰冰近日復出作終於面世，由佢主演嘅韓國電影《綠夜》先後入圍柏林影展及釜山國際電影節，並在11月1日於韓國上映！事實上，《綠夜》是她經歷逃稅風波後首部接拍的電影，戲中她飾演女同志，為翻身搏到盡。近日網上流出一段約2分鐘的電影片段，當中有兩人的接吻鏡頭，更有激情愛撫胸部的戲份，見冰冰被對方扯下吊帶背心舔胸及將手放在下體手淫，意識大膽。

至於今日幸運星係水瓶座，運氣勝人一籌，可放膽追夢，唔好浪費時光呀。「水瓶女」 AGA（江海迦）喺8月嗰陣終於圓夢，喺紅館開處女個唱，仲同「歌神」陳奕迅合唱，之後又返內地舉行巡迴演唱會，仲成功挑戰喺3層樓高嘅地方度出場，獲得全場支持，所以AGA你要好好把握每個機會，大膽啲咁去追夢，你嘅粉絲會一直支持你㗎！至於金牛座嘅你就要笑多啲，可以改善人緣，運氣都唔會差。

另外，今日無咁旺嘅生肖係狗，屬狗嘅人會心情差，容易情緒低落，對未來感到迷茫，但唔好咁就氣餒，只要好好計劃，凡事諗得全面啲，又或者着返件白色衫，轉返個靚運啦。