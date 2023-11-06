東方日報C1：張鈞甯唔憂做　雞碎片酬過戲癮

台灣女星張鈞甯近年於內地發展順利，早已成為億萬富婆之列，加上去年以初哥身份踩入股票市場，持貨一年多輕鬆賺600萬港元，銀彈充裕的她隨即接Job零壓力，收70萬港元超抵價接拍電影也冇有怕，志在過戲癮，當中為新片減磅至皮包骨兼裸背被冷熱水狂射5粒鐘，接連動作戲又搞到手掌骨裂，為角色搏到盡。

被喻為台灣氣質女神的張鈞甯，雖然擁有法律碩士學位，但卻醉心演藝事業，當年憑台灣《白色巨塔》備受矚目，及後亦拍過《我在墾丁天氣晴》、《痞子英雄》、《真心請按兩次鈴》等劇集，其後轉戰內地，結果於《武則天》演范冰冰金蘭姊妹一角成功彈起，之後再夥拍「三金影后」周迅拍攝《如懿傳》，隨即令其人氣登頂。

有了兩套爆款劇，鈞甯於內地漸漸站穩陣腳，劇本、商演及代言等亦接踵而來，酬勞方面當然亦十級跳，有指她孭飛的《溫暖的弦》劇酬高達8,000萬元人民幣（約8,500萬港元），即平均一集約170萬港元，認真厲害！在內地撈得風生水起的她，去年初更踩過界學投資，豪擲6,016萬元新台幣（約1,466萬港元）認購私募藥業股，短短5個月令她淨賺8,550萬元新台幣（約2,084萬港元），因而被封「新一代女股神」，當時她對此表示：「沒想到這種事情竟然會驚動大家，其實近年確實有認真研究投資理財，生技類、醫藥類、能源類、環保類的相關都有持續關注，剛好有高中同學是這方面專家，加上自己所學也有一點相關背景，這些投資都是經過評估後才做的，不過我是初學者，跟女股神稱號相差甚遠。」持貨一年多的她，雖然股價回落令進帳減少，但以最新股價計算仍輕鬆賺2,713萬元新台幣（約661萬港元）。

受傷捱苦都抵

有「副業」打底的鈞甯自然接工作零壓力，故今年成立工作室，銳意台灣、內地雙線發展，除了接拍台灣醫療劇《化外之醫》，其餘時間主力於影壇搏殺，下半年有4部電影輪住上，繼有《學爸》、《追緝》、《最好的相遇》及《瞞天過海》，即使僅收70萬低價片酬亦照殺，志在過戲癮兼有發揮，既演智障又演被虐者，其中《追》片更身兼監製及女一，她為角色更搏到盡，除了減至43公斤瘦到皮包骨拍出浴戲，拍攝時背部全裸5粒鐘被冷熱水狂射，又要挑戰連場動作戲，被對手狂毆及掐脖之餘，一場用力敲擊門的戲份亦導致手掌骨裂，不過該片卻先後成為多個影展參展作品，更入圍今屆台北電影節12項大獎，對鈞甯來說，其辛苦付出可算相當值得。另外，鈞甯前晚獲邀到深圳出席時裝品牌新系列發布會，獲安排坐於首行睇騷，地位備受重視。

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