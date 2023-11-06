張致恒疑「性上癮」復發　現身性商店睇皮鞭

有讀者爆料指屢傳財困的藝人張致恒（Steven）單拖現身旺角鬧市，雖戴了Cap帽及口罩，但彪炳身形依然在人群中被認出，見他一個箭步直達樓上舖的性商店，見他踎低擒高仔細研究各種性商品，表現得相當有興趣。期間他又把玩SM用的皮鞭，似乎有意買作「懲罰」別人或被人「懲罰」之用，之後又拎住用品跟女店長密密傾作詳細了解，逼留大半個鐘依然未捨得離去，未知接受完結紮手術的他是否「性上癮」再度癮引，欲借助性用品追求另類刺激？

Steven接受東網訪問時否認在店內消費，而是返新工任售貨員：「之前我喺網上話搵工做，於是呢間性商品嘅老闆就透過網上問我冇有興趣嚟佢舖頭返工，我都考慮咗成個禮拜，怕啲人話我依家要賣Condom、性玩具維生，不過為搵食冇計，我一家六口，仲要養狗，負擔好大。」

問到是否高薪厚職？他謂薪金較高夠養家，每周返六日，每日工作9小時，其實跟一般Sales無異，只是涉及性商品，向客人推銷時，初時會有尷尬感，但返幾日工後又覺得已年屆38歲，又是4個小朋友的父親，所以克服心理障礙，日日準時返工，問到會否因他有「性上癮」之報道，故吸引老闆垂青？他直言：「或者係啦。」

首次任職性商品的感覺如何？他說雖知性商品用途，但當售貨員時就要更深入了解商品特質：「知多啲先可以介紹畀客，我好多嘢都唔太識，所以要問一齊做嘢嘅女經理，（有冇人認得你？）都有嘅，問我做乜喺度囉。」

據聞周永恒有意傾他合資做生意？Steven直認確有其事，打算做齊當「花生大王」：「佢話不如夾份賣花生，話夠晒噱頭，其後又提議賣鹵味，佢話識人批發滷水鵝，不過想搵高人流嘅舖，可惜啲租金又太貴，（試吓開網舖？）如果我哋做，梗係現真身好啲啦，用我哋嘅知名度吸客嘛。」問到現時鹵味生意是否撻Ｑ？他又指計劃未告吹，因為只要有舖就可以考慮開檔。