惠僑英文中學　多元發展育英才　啟發潛力展成果

【營業資訊】惠僑英文中學在石峽尾區辦學逾半世紀，素有美譽。辦學團體致力為學生提供全面、優質、適切的學習環境，讓學生在愉快的校園環境中健康成長，成為「毅勇忠勤」兼備、富責任感的有為青年。

趣味學習 中英兼擅

廿一世紀學生必需具備良好的語言溝通能力和廣闊的視野。有見及此，惠僑靈活調配資源，以學生為本推行適切的教學策略，運用主題式趣味教學，誘發學習動機，使語言學習變得更為有趣、深刻。例如每年以「閱讀經典」為主題舉辦中文周，透過攤位遊戲、師生粉墨登場拍攝趣味影片等向同學推廣閱讀。英語方面則秉持“Learning is Funtastic”的英文教學理念，希望給予學生一個愉快（Fun）及美妙（Fantastic）的英文學習歷程。此外，本校亦著重學生中英文的書寫能力，鼓勵學生參加各種寫作比賽，且學校每年均出版《惠風文集》，輯錄校內學生優秀作品，既能讚揚筆耕不輟的小作家，又讓莘莘學子見賢思齊，力爭上游。

推動STEM教育 加強變通能力

惠僑英文中學致力於培養學生的創新思維和探究精神，並配合全球教育趨勢提供跨學科的教育。學校特設STEM Lab，提供學生參與機械人編程、電子遊戲創作、3D打印和微電腦編程應用等多元活動的空間，以增強學生在綜合和應用跨學科知識與技能的能力。此外，本校也成立了STEM學會，為學生提供人型機械人及機械臂等編程課程教學。藉此教育模式，本校能夠培養學生的創意思維和解難能力，使他們能夠展現自信和領導才能，提升競爭力，以應對變化快速的世界。

惠僑學生在STEM相關的全港性及國際性比賽中屢獲殊榮，曾在「國際青少年創科奧林匹克大賽」、「全港校際模擬飛行挑戰賽」、「深水埗區中小學機械人設計比賽」等大型比賽中分別取得三甲及優異獎項。學生藉著不斷求變的精神，與世界新趨勢接軌，從實踐中愉快學習。

制服團隊訓練自律 愛國顯情懷

惠僑以「全人教育」為辦學宗旨，藉着團隊訓練，培養學生成為自律守規、自信盡責的優秀青年。所有中一學生均需加入制服團隊，按個別興趣選擇香港少年領袖團、聖約翰救傷隊、香港交通安全隊或童軍及深資童軍。透學校通過形形色色的活動，如步操訓練、升旗訓練、野外定向、急救課程等，培養自律和服務精神。此外，各團隊經常參與社區服務，學生從中培養出應變、解難及溝通能力，藉接觸社會不同階層的人士，了解他們的需要，以肩負社會責任，建立公民意識。例如在盂蘭節派米活動中照顧長者；又於社區活動中設置攤位遊戲，協助宣揚社區精神。這份熱切服務的心志，以及和諧的校園氣氛，使學校獲得教育局頒發「連續十年或以上關愛校園」的殊榮，這個獎項無疑是對惠僑的關愛文化作出讚揚和肯定。

遊歷四方拓視野 世界學堂增見聞

惠僑深明文化學習的重要性，自2000年始推行「世界學堂」計劃，至今已有二十多年，為同學提供豐富多元的聯課活動、交流活動，而每位同學在學期間最少有一次海外考察的機會，從中拓展文化視野、學會包容不同文化、孕育大同心理。至今師生足跡已遍佈英國倫敦、韓國、日本、台灣、馬來西亞、泰國及國內大部分城市。去年學校更參加了「萬名青年到惠州」的大型考察活動，參與同學可藉此機會全面認識惠州的歷史及發展，增加對惠州、大灣區以至祖國的認識，培養國民身分的認同感。

“Not only a school, but also a family with love.”是惠僑多年來的辦學願景。惠僑校風純樸，師生間彼此關愛，一直秉承「全人教育，多元發展」的教育理念，同舟同心，為社會培育未來的棟樑。

學校資料：

地址：九龍深水埗石硤尾偉智街17號

電話：2777 6289

電郵：wkc@wkc.edu.hk

網址：www.wkc.edu.hk