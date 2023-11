《飢餓遊戲》前傳電影《飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)昨日(5日)於德國柏林舉行首映禮,飾演迪士尼新版「白雪公主」的美國女星Rachel Zegler以露肩低胸黑色連身裙示人,裙尾則是紅色,向正傳女主角珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)於片中的火焰裙造型致敬。

其他出席拍檔包括飾演年青版總統的英國男星Tom Blyth、美國男星Josh Andres Rivera與美國女星Hunter Schafer。雖然正值美國演員工潮,但他們未有違反規條,因為《飢》的電影公司Lionsgate不屬於電視及電影製作人聯盟,即使新片是荷里活大型製作,也能得到豁免。