韓國大熱「3日濕敷法」 　急救轉季乾燥皮膚

每逢轉季，不少女生都會出現皮膚不穩定的狀況，如敏感、脫皮及泛紅等問題，無論擦上多少保濕精華和面霜都無法解決，韓國KOL恩真早前分享了保濕護膚的「3日濕敷法」，就非常適合大家在轉季期間，利用簡單3部曲急救綳緊的皮膚。

化妝棉濕敷

第一個步驟跟平常濕敷一樣，清潔全臉後，先用化妝水浸濕化妝棉，可以使用成分簡單的化妝水，如金盞花及玫瑰等。如果皮膚處於極度乾燥的情況下，可以加入幾滴精華油再濕敷5分鐘。

面霜擦在化妝棉上

濕敷後不要馬上把化妝棉拿掉，可以將保濕面霜或乳液以薄塗的方式擦在化妝棉上，再敷10分鐘。這個步驟可以保濕面霜像保鮮紙一樣，加強護膚品滲透密封效果，不過要注意不要用過於滋潤的面霜，減少皮膚的負擔。

反轉化妝棉再濕敷

接住可以反轉塗有保濕面霜的那面化妝棉，再濕敷10分鐘。完成後可以以輕輕按摩的方式，幫助吸收剩餘的面霜，再薄塗一層保濕護膚品鎖水。重複以上步驟3日便可以還原白滑幼嫩的肌膚，不少女生實測這個保濕方法，都大讚非常有用！