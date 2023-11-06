陶喆操流利上海話開騷　自爆即將「雙喜臨門」

台灣金曲歌王陶喆，本月2日喺上海開個唱嘅佢，門票更係甫一推出就售罄，人氣高踞不下。現場唔止有大班粉絲熱情支持，仲有由家人組成嘅應援團落力捧場，而孝順嘅陶喆亦特地選唱帶有京劇元素嘅《Susan說》獻比媽咪。

作為陶喆2023年唯一一場嘅Live騷，製作方面亦相當有誠意，邀請咗頂級音樂團隊共12人，包括多年好友、著名音樂總監吳慶隆坐鎮。歌單上無論係舊歌新編定新曲首唱，陶喆都一如以往展現出超強嘅歌唱實力及魅力，現場除咗重現經典嘅「陶式情歌」，仲有搖滾、R&B、中國風等多元音樂風格；至於舞台設計方面，更係別出心裁，利用現場嘅LED通過對空間進行切割嘅方式，營造出充滿搖滾風嘅迷幻空間，為現場粉絲帶嚟視覺同聽覺嘅雙重享受。

另外，陶喆亦特別演唱咗一首20年前作品，以上海作為故事想像背景嘅《今天沒回家》，並以一口流利正宗嘅上海話同一眾粉絲打招呼，充滿親切感同誠意嘅舉動，亦氹得粉絲相當開心。最後，陶喆感謝粉絲支持之餘，亦透露即將推出全新個人專輯及展開全新巡演。

以上海作為想像場景的作品《今天沒回家》，並以一口流利正宗的上海話跟歌迷打招呼、互動更顯親切與誠意。演出尾聲他向歌迷表示深深的感謝，更鬆口預告將推出全新個人專輯、全新巡演也將展開。