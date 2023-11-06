黃奕晨黃溢濠帶病開工　朱鑑然自備水果拼盤增強抵抗力

藝人黃奕晨、黃溢濠、朱鑑然一同出演ViuTV新劇集，透露他們因高強度的拍攝過程導致休息不足而病到，黃溢濠甚至受傷要到醫院進行檢查，又大談學習冰球的心路歷程。

朱鑑然、黃奕晨和黃溢濠有份演出ViuTV原創劇《冰上火花》，三人稱為了拍攝劇集，早在開拍前兩個月已經開始學習冰球運動，又直指就姿勢方面，朱鑑然打得最似模似樣，但朱鑑然認為冰球很難學，因需具備溜冰技巧，並要手腳協調和兼顧團隊合作。黃溢濠透露拍攝完劇集後受傷，不得不去醫院進行檢查：「其實喺拍攝期間就出事，但我一直冇理，我拍完之後去睇醫生，醫生同我講話係慣性甩骹再嚴重啲就要做手術，不過好彩未去到咁嚴重，最後用咗其他方法治療，依家已經好番好多，不過仲有少少唔舒服。」

提及三人因劇集結緣而對冰球運動產生興趣，甚至與同劇演員王智騫等人組成冰球隊「Crew」參加業餘聯賽，指現在重看拍攝期間自己打冰球運動的姿勢，覺得好肉酸，又分享在聯賽時的獲獎經歷：「攞獎之前，我哋拍咗一個場口係關於攞獎，當時我哋唔知攞獎嘅感覺，我哋靠估，仲特登問冰球員點樣出去領獎，到自己真係攞獎，發現原來攞咗嘅感覺係咁樣。」朱鑑然稱自從參加了聯賽後，有比賽經驗便自覺在冰球場上的時間是很寶貴，需要捉緊每時每刻的訓練時間：「就算凌晨三、四點，只要有時間就會係球場上練波。」

由於高強度的拍攝工作，黃奕晨及黃溢濠都因缺乏足夠的休息而發燒生病：「因為我哋日夜顛倒得好犀利，要等商場關門，夜晚十點幾我哋先可以去拍，然後當商場開門，我哋就走。加上第二日。其他人可能有自己嘢做，所以個休息時間係完全唔夠。」黃奕晨和黃溢濠都稱要帶病開工，而沒有生病的朱鑑然則指秘訣是要多吸收維他命，多吃水果，透露每次開工都自備水果拼盤。