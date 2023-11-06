無綫小花又嫁一個！何依婷宣布結婚　巴黎鐡塔下戴后冠影婚照

於新版《十月初五的月光》接捧佘詩曼而為人認識的無綫小花何依婷，今年8月被網民捕獲拍拖後大方認愛，相隔不夠3個月，今日（6日）她突然宣布結婚，於社交網大晒多張在巴黎的結婚相，並透露進入人生新一章：「巴黎，第一次來的時候，我還是個學生，在懵懂的年紀，喜歡上這座浪漫的城市，也許下了願望，將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你，一直把我捧在掌心裏，謝謝你，讓我夢想成真。Say yes to my love, my best friend and my soulmate.（答應了我的最愛、我的最好朋友及我的靈魂伴侶。）」見她換上兩套禮服，加上粉紅氣球作道具，相當唯美。

何依婷接受東網訪問，指並非閃婚，其實一直都有計劃結婚：「都唔係好突然，我哋真係識咗好多年，都係以結婚為目標下拍拖，所以都係有足夠了解同深思熟慮先決定。」她又指對巴黎有情意結：「因為我外國讀書嗰陣，去過巴黎旅行，我就好鍾意好鍾意，覺得將來要返去影一輯婚紗相。所以當佢求咗婚之後，就決定去巴黎影。」她續指婚後會繼續幕前工作，至於婚禮方面，她就透露：「其實仲準備緊，未有好詳細嘅計劃，但未必喺香港搞，都係想低調啲，主要同屋企人、朋友食餐飯。」而問到急結婚是否雙喜臨門，她就否認指：「我冇BB呀！」

而與何依婷曾於《新聞女王》合作的馬國明，則接受東網訪問送上祝福：「恭喜佢呀！我之前冇聽佢講過，好開心呀！今年好好，好多好開心嘅事，希望佢哋百頭到老，甜甜蜜蜜，快啲生小朋友啦！」