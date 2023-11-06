劉家昌指控甄珍想搶5億投資項目　揭背後掌控人係佢！

著名音樂人劉家昌近日突然公開指前妻甄珍及仔仔章立衡（原名：劉子千）爭產，今日（6日）劉家昌再公開新指控，表示自己多年前願望打造一個藝術村，畀遍布全世界嘅中國音樂家同畫家都可以用，並選址內地江西龍虎山造個華泉藝術小村。劉家昌稱要建工作室、商業街、酒店、音樂廳、展示廳，佔地四百多畝，預計要投入五億人民幣，佢當時籌集資金時就向方逸華借咗五百萬美元開辧費：「要賣掉市值約四億的崑山朋德酒店。在香港向邵逸夫夫人方姐（方逸華），借了五百萬美元（約3.9億港元）開辧費。十年前華泉入口的石碑上，刻了感謝方姐的資助故事。」

佢當時就跟足內地開公司要求，登記3個人嘅名，自然地佢就將另外兩人登記做甄珍及章立衡，並抱怨：「我一個人在荒郊野外開工了，門前沒馬路晚上沒電燈。一天一天，一年一年。走破了兩雙鞋 ，孤苦伶仃。我有家人嗎？從傷心到涼心，該做了斷了。工程需要資金，只好廉價以二億六千萬人民幣 賣掉昆山酒店。」他又再次炮轟前妻和兒子：「向往常一樣，進了管賬的章家珍（甄珍本名）的帳戶。我叫他先還掉方姐的債務，方姐律師「杜律津」有詳細的紀錄。回到香港，這對拿到錢的母子，原形畢露。態度惡劣的事事對抗我。」

劉家昌又指曾叫人將賣酒店嘅半數款項，匯到龍虎山繼續施工，但對方稱未獲回應：「想不到，她不聽指揮，一毛也不匯。連好友龐美兒棒場，買個小單位，在香港付款給章家珍，也不匯回公司。」他稱曾為此事報警，但不獲受理，最終將甄珍喺公司法人上除名。

由於周轉出現問題，結果項目變成爛尾樓，劉家昌最終要搵台灣富商家族幫忙，結果花咗5年多時間，終完成「華泉小村藝術城」。劉家昌自詡發展規模宏大，舉辦過多個大型活動，本身甄珍母子未曾理過個藝術城，近年就忽然現身：「十年從未來過的章家珍（甄）母子，暗地跑來看近兩公里項目。紅了眼，又要發大財了。」劉家昌聲稱對方想謀奪佢嘅成果：「章家珍未做過事，也不懂物價，拿一根針當成棒球棒。拿一張15年前五百萬美金匯款單。從管財務的搖身一變，變成老闆。說這一切都是她的。」

劉家昌又斥對方冇付出，並將矛頭指向背後人，指甄珍係被人操控先會出面爭項目：「章家珍沒那麼多腦筋，都是一個人前演好人的孽子，在背後掌控一切。」佢續稱根據兩周前法院判決，甄珍還清公司債務，並將控告對方。