各大品牌出奇招　筍食甜點

愛甜食的人，對各式蛋糕、曲奇、冰品、甜點和特飲等都抱有濃厚興趣，近日有不同餐廳和品牌推出各式優惠，如食飯送蛋糕、特飲，又或以優惠價選購曲奇、周年優惠送蛋糕等，大家可以筍價歎甜點，甜食控有福了。

飯後送蛋糕

飯後吃甜點似乎是大家的指定動作，現時至11月30日，LIFETASTIC BISTRO推出送贈免費件裝蛋糕活動。客人只要在指定手機應用程式登記成為會員，可換取電子優惠券，在下午6時後到銅鑼灣或將軍澳分店，享用炭燒澳洲穀飼黑安格斯封門柳、生酮忌廉金目鱸魚、明太子軟殼蟹意大利粉或泰式冬蔭公海鮮扁意粉等1份主菜或意粉，即可獲送件裝蛋糕1件，惠顧2份主菜或意粉則送2件，如此類推。數量有限，送完即止。

解渴甜抹茶

日本的抹茶舉世知名，輕呷一口，芳香又清新。京都抹茶庵於11月推出不同優惠，客人於外賣選購抹茶或焙茶雪糕啫喱伴餡蜜，會送1杯冰甜抹茶。堂食的話，惠顧抹茶或焙茶雪糕啫喱伴餡蜜和丸久小山園窩夫新地，便送1杯冰甜抹茶。秋燥時喝一杯，最是暢快清新。

網購有折

近年網購已成為常態，日本品牌BASE FOOD在香港推出首個海外官方網店，除有不同的BASE BREAD，還有全新引入的Base Cookies，曲奇系列有可可、伯爵紅茶、抹茶、椰子和紫薯5款口味，標榜含蛋白質、膳食纖維、鐵和葉酸，作茶點配搭都相當不錯。為慶祝網店成立，初次定期購買商品可享有8折優惠，如果保持每月定期購買，會有9折優惠。

送原個蛋糕

提起近年風靡的巴斯克芝士蛋糕，粉絲都會聯想到本地烘焙品牌La Viña，主打正宗的巴斯克芝士蛋糕，由網店發展至兩間實體店，更榮獲最佳烘焙店獎項。為慶祝踏入3周年，品牌將於11月4日起正式推出新系列的芝士蛋糕，並將於11月內舉辦3周年獎賞，免費送出巴斯克芝士蛋糕。品牌將蛋糕分為經典、Premium及麻糬3大系列，會不定期與不同知名品牌合作聯乘的Premium系列，首登場的是與西班牙米芝蓮三星餐廳合作推出的「Casa Cacao黑朱古力」；用上Hacienda Ecuador 75%黑朱古力，帶車厘子、紅酒的風味，與原味芝士蛋糕混成兩個層次，質感細滑。巴絲於11月4日在品牌官方IG的送禮帖子留言回答問題，Tag 3位朋友並分享到限時動態，即有機會獲得6吋原個巴斯克芝士蛋糕一個呢！