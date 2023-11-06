披荊斬棘3︱唐禹哲台上求婚　未婚妻絕世容顏曝光

台灣藝人唐禹哲近日參加內地真人騷《披荊斬棘3》，尋日（5日）晚間錄製總決賽時，忽然傳出佢喺無預警下，向交往多年女友蘇小軒求婚，去到今日（6日）凌晨，佢發文證實喜訊，可喜可賀！

39歲嘅唐禹哲於2019年爆出同26歲台美混血兒蘇小軒熱戀，尋日網上傳出唐禹哲錄製《披3》總決賽時，突然被其他人起哄嗌佢求婚，他就當面向女友求婚成功，就連戒指都係借用林志穎嘅，令親友團同製作單位感到非常意外，突然就成為幸福人夫。而唐禹哲於今日凌晨發文指直認此事，雖然有諗住拉埋天窗，但冇plan過會喺節目求婚：「雖然這個部分已經在我的規劃之中了，但從來沒有想過，可以發生在這個這麼重要的日子、場合，也謝謝我虎組的兄弟們所有的哥哥們，為我安排了這個驚喜。很感謝能在我39歲的這一年，擁有了對的人。」更收穫佢人生中咁重要嘅一班兄弟：「我們一定會帶著所有人的祝福，一直走下去！」

因為網上頻傳唐禹哲是被起哄先會求婚，引嚟唔少批評，唐禹哲亦急急解釋，原本都係現階段規劃入面要做嘅，並唔係因為被推、被強迫先做，只係當時一直到演出結束前，全部心思都擺喺表演上面，結束演出事發當下太過於緊張加上個腦「當機」，完全唔知道應該做咩、講咩，先會喺台上呆咗幾秒。

唐禹哲表示：「我一直都是一個容易緊張，不擅言詞，也不太會表達自己的人，當下的狀況，直到反應過來之後，才發現太多太多的話想表達，卻不知道該從哪說起，表現的很笨拙。也沒想到自己現場的反應，會給哥哥們造成這些誤解。也請大家別再誤會，我很開心！也真的感謝哥哥們，很珍惜也很愛他們！很感動哥哥們把我放在心裏！讓我在這麼難忘的場合做這件事」。

而其未婚蘇小軒曾出演過戲劇《料理高校生》，拍過唔少廣告，2019年兩人曾被拍到約會，但唐禹哲一直冇正面回應，僅曾透露兩人係喺朋友婚禮上認識，覺得呢個女仔好可愛，人好單純、樂觀。