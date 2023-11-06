林愷鈴獻螢幕初吻　楊天宇降呢變普通朋友

林愷鈴（Ashley）、COLLAR成員沈貞巧（Gao）及張芷澄今日為ViuTV劇《冰上火花》宣傳，Ashley在劇中獻出熒幕初吻給柯煒林，兩人一take過且一鏡到底，問可擔心緋聞男友楊天宇呷醋時，她竟將對方「降呢」為朋友。

首次拍劇的Ashley，表示最難忘其中一場在水中拍攝的戲份，她稱：「我唔係好慣喺水入面做戲，仲要一路踩水掂唔到地，所以NG得多，同埋都好新奇。」對於和柯煒林有連場親吻戲，問她覺得自己還是對方「有賺」？她笑言：「又冇話賺唔賺，係成件事好唔好睇，因為自己咁快有第二個機會做戲，係賺咗，同埋睇吓會唔會因角色而加分。」Ashley又指沒有數到咀了柯煒林多少次，她驕傲表示：「我哋冇NG過，仲要係一鏡到底。」

問Ashley柯煒林好不好咀？她笑言：「我好驚㗎，佢有好多fans。」至於是否擔心緋聞男友楊天宇呻醋？她說：「吓，朋友嚟㗎咋，佢點解要呷醋？咁我咪好多朋友都要呷醋。」將楊天宇「降呢」為普通朋友。

Gao和張芷澄都是第一次拍劇，問Gao想將熒幕初吻獻給哪位男星？她想了許久表示：「冇喎，留住先啦，亦都冇話想送畀邊個男神，可唔可以送畀狗狗？哈哈！」而張芷澄則爆收到劇本時，原定跟陳卓賢有接吻鏡頭，後來得知不用拍即鬆了一口氣，因擔心他的粉絲呷醋。

林愷鈴服裝：Weekend Max Mara

Gao@COLLAR

Outfits: Marc Jacobs & Sandro

Shoes: Charles & Keith