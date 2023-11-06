請埋隊友做嘉賓！盧太鉉來港會粉絲趁機歎美食

韓國天才舞者、知名舞團MBITIOUS成員盧太鉉昨晚（5日）在九龍灣國際展覽中心舉行《2023 ROH TAE HYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN HONG KONG》見面會，是他首次以個人身份來港見粉絲。

見面會在晚上7時左右開始，他出場後一連演繹《Shape of You》、《SMF》及《fast》的舞蹈，炒熱現場氣氛。他之後用韓文跟粉絲打招呼，他曾於2018年以男團JBJ身份來港舉行見面會，他指當時沒有時間去觀光，今次特別提早來港，透露前一日去了赤柱觀光，又品嘗了點心、蛋撻、雞蛋仔和麻辣米線等美食，大讚燒賣和鹹水角好食。

他其後大晒歌喉，唱出《Star in the sky》，又演繹台灣男歌手周興哲的《你，好不好？ 》，令粉絲十分驚喜。他又玩跳舞挑戰任務，大跳人氣女團LE SSERAFIM的《你，好不好？ 》、NewJeans的《Hype Boy》及人氣男團Seventeen的《Super》的舞步。

而昨晚見面會請來MBITIOUS的隊友金平野及5000做嘉賓，兩人出場後大跳勁舞，之後又與盧太鉉一起玩遊戲，兩人對能獲邀來港參加活動表示榮幸，5000希望下次能和其他隊友一起來港見粉絲，平野亦說：「到時大家一定要來！」