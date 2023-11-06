何廣沛阮浩棕舞劍　預告台慶有高難度表演

藝人何廣沛與阮浩棕等今日（6日）現身將軍澳電視城，為《萬千星輝賀台慶》武術項目排練，齊齊舞劍。二人透露正式表演時會有多套高難度表演，因此10月中已開始練習，有武術指導從旁協助，希望演出成功，又表示項目共有8位成員一起表演，惟因各有工作在身暫時未能齊人排練，但相信大家努力練習應該不是問題，何廣沛笑指每次到表演當晚大家自然會表現大爆發，亦透露當晚自己還有魔術表演項目，問到武術項目高難度易受傷，女友會否擔心？他說：「唔使擔心，每年都參與台慶表演，練習同熱身夠應該冇問題，反而係練得攰。」

至於在內地拍過不少動作場面的阮浩棕，直言相對得心應手，問到緋聞女友何沛珈可會為他擔心？他帶點尷尬説：「受傷點都有少少嘅，訓練前做好熱身，大家盡力去做好，我自己唔擔心希望身邊人都唔使為我擔心，反而驚演出時蝦碌。」問到會否羨慕何廣沛公開戀情後可暢所欲言？他笑言：「羨慕佢嘅事業上成功！男人就算為未來都係要事業行先。（事業有成先公開？沛珈都係咁諗？）咁你要問當時人。」記者再追問他與沛珈是否拍拖？他表示對方是好朋友、好同事。

談到與何廣沛在《新聞女王》中合作的何依婷剛宣布婚訊，廣沛對此表示驚喜，自己也是剛得知喜訊，問他可有見過其男友？他説：「好似喺劇集收工飯時見過一次，好靚仔呀！見到佢哋幸福、幸運，我都滿心歡喜。」他祝福依婷新婚快樂，指對方在《新》劇中表現突出，大家定會看到她努力的成果。