人氣爆錶！跟女團NewJeans玩轉葡日韓

K-Pop樂壇經常爆出紅遍世界各地的偶像團體，要數最當時得令的，成員平均年齡為16歲的5人女子組合NewJeans絕對係其一。出道僅約1年，但她們的歌曲在音樂串流平台獲得高達20億的點擊率，廣告更係拍唔停手，就連香港也正在熱播中！她們的威力更滲透到旅遊界，到訪過的里斯本、東京及釜山景點統統成了朝聖熱點廣被談論，無論你是否粉絲，都有衝動想跟隨她們步伐玩埋一份！

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里斯本：MV取景 公園市場熱舞

葡萄牙首都里斯本是西歐歷史最悠久的城市之一，觀光名勝多不勝數。NewJeans早前推出的歌曲《Super Shy》，便到訪了當地的景點拍攝。予人深印象的有位於市中心Santana Hill的托雷爾花園（Jardim do Torel），花園廣闊而寧靜，到處流露着新古典主義建築風格，種有美麗花草樹木，亦有小湖及噴泉，而且更有觀景台讓你居高臨下俯瞰城市景色，美不勝收。另一焦點落在當地傳統市場Mercado de Benfica，早於1971年開業，這裏一如MV所見，是一幢面積達2,800平方米的巨大穹頂建築，內裏約200個檔攤擺滿了新鮮的蔬菜、水果、肉、魚及麵包等，種類齊全外，售價比超市便宜，深得當地人及旅客歡心。MV內她們還前往了位於里斯本高尚住宅區、擁有美麗花園及特色建築而聞名的Largo Jose Saramago廣場，還有位於Loios區的Chelas Chicago籃球場，前者可順道逛逛該處的獨特商店及餐廳，後者的鮮艷場地絕對係打卡好去處。

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東京：食肆開餐 大快朵頤

NewJeans於8月到日本參加人氣音樂節Summer Sonic 2023，引起當地一陣哄動。她們亦趁機順道到東京目黑區閒逛一番。愛到東京賞櫻花的朋友，應該對這裏不感陌生，流經該區的目黑川每逢春季便變身夢幻粉紅櫻花河，吸引不少人到訪。而NewJeans眾人除了沿河遊逛，亦幫襯了兩間食肆，其一是剛於3月完成翻新的炸豬扒專門店Tonkatsu富士㐂中目黑店，店內僅約２０個座位，賣點是這裏使用瑞穗Imo母豬肉，脂肪熔點低，吃下的瞬間就會融化在嘴裏，肉質柔軟，非常適合油炸，加上連麵包糠及用油也一絲不苟，是該區的低調名店。另一間是與美容中心共用同一舖位的John’s Ice Cream Tokyo，售賣的是由靜岡縣杉山牧場製作的意式雪糕，除了雪糕味道出色外，更有多種獨特口味，例如甘夏橙配黑胡椒和橄欖油、黑朱古力配竹炭、干邑白蘭地配水果和堅果等，你還可以在面層添加五顏六色的碎糖及糖霜餅乾，啱晒相機先食。

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釜山：快艇出海 斜坡滑車

早前NewJeans前往韓國最大港口城市兼第二大城市釜山，拍攝她們首個旅遊真人騷節目《NewJeans Code in Busan》。節目中成員到訪當地熱門及鮮為人知的觀光景點，並一嘗各種美食及活動。例如她們於影島海洋冒險公園坐噴射快艇出海，享受在海上以時速60km/h飛馳的快感，期間在遠處的釜山港大橋、五六島和國立海洋博物館等著名地標都在眼前出現，快艇還會不時來個急掟彎弄得水花四濺，讓成員開懷大叫。另外她們於Osiria大型綜合旅遊園區內試玩了Skyline Luge斜坡滑車。簡單講就是坐在非機動三輪斜坡滑行車上，體驗從山頂高速滑下的刺激感！場內共設有4條斜度、彎度、長度各異的體驗路線，滑行車的方向和速度操控十分簡單，大人細路都啱玩。節目中她們還登上西區著名的釜山松島海上纜車飽覽海灣美景、走進個性小店及咖啡店林立的田浦工具街及咖啡街閒逛，及於規模數一數二的多大浦夢幻夕陽噴泉隨着節拍跳舞等，讓觀眾從多角度見識釜山的魅力。