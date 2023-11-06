馮德倫自嘲唔識理財　爆老婆舒淇最叻投資名畫

馮德倫（Stephen）今日（6日）到中環出席「滙豐卓越理財尊尚」活動，他在台上表示自己不會理財，也不懂買股票和投資地產，所以平時會找專業人士幫忙理財，問他與太太舒淇是否財政獨立？他表示：「當然係獨立。（投資邊個叻啲？）梗係佢叻啲，佢會買畫投資，我自己都鍾意畫。（你買錶或者車？）車就唔會喇，一落地就蝕，我有嘢需要先買，自己又唔大使。」Stephen指做歌手購置服裝花費較多，若有品牌贊助會慳很多錢，他笑言：「真係爭好遠。」

問他最捨得使錢是哪方面？Stephen直言是旅遊，尤其是酒店方面，他稱：「住方面都希望住得好啲，如果附近環境靚，又可以出去跑吓步。」剛拍畢劇集的他，原定會開拍另一套美劇，但因早前美國演員工會罷工，以至行程有所延誤，他笑言：「都幾好吖，可以留喺香港拍吓嘢，接吓Job。」

Stephen又透露正在籌備開拍電影《特警新人類3》，身兼導演及演員的他，透露屆時除了會原班上陣外，亦會加入新演員，而現正在寫劇本階段，他說：「雖然都難就期，但呢個係我哋幾個演員都想做嘅嘢，所以就盡量去度，希望明年可以開拍。」

近日著名meme伯伯András István Arató訪港，Stephen日前也在社交平台分享兩人合照，他笑指對方也是國際巨星，所以想邀他客串，提意他叫對方客串《特警3》，Stephen即說：「好提議！」