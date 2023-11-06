全新女團Spiral首做商場騷打頭陣　炒熱氣氛

參加《全民造星V》而正式成為ViuTV合約藝人的王鋒 （Travis）、何居倬（Adams）、羅子熙（Hei）、林昆樂（Stick），更有鄧家杰（Kakit）、旨呈（Andy）及女團EOS及Spiral齊出席假將軍澳舉行的活動，各演出單位勁歌熱舞，炒熱全場氣氛。

活動由全新女團Spiral打頭陣，成員李濰靜（Marvia）、何思澄（SzeChin）、曾祉婷（Meme）及李婉君（Wendy）出道後首出席商場活動，即獲粉絲到場支持，均大為感動，眾女表示：「希望出席多啲活動，吸收經驗，想有更好表現報答歌迷。」

Andy緊接登場，盛讚妹妹當選星加坡小姐冠軍，感對方光宗耀祖，更笑言考慮參選香港先生。他又以前輩身份帶領Spiral與粉絲玩遊戲。至於Travis、Adams、Hei、Stick及女團EOS逐一出場獻唱，Adams孖Travis以歌會友，Hei則自彈自唱，大騷音樂才華，Kakit及Stick則以拿手折骨舞及Breaking俘虜現場粉絲。

至於女團EOS成軍將近一年，成員梁穎怡 (Hazelle)、廖樂兒（Lokyi）及雷善晴（Summer）回顧分享成軍之路的起伏。其後又與Kakit及粉絲組隊大玩猜猜畫畫遊戲，落力為粉絲爭取勝利。