AI熱潮︱炎明熹孖「外星人」合照　泳兒化身黑寡婦

今年新城勁爆頒獎禮以主題「…正在生成」首創「偶像合照 正在生成」AI遊戲，讓歌迷與歌手利用AI生成獨一無二的合照，陳柏宇、馮允謙、王灝兒 (JW)、炎明熹（Gigi）及泳兒等歌手試玩，由AI即場生成全新「合照」，眾星更分享最想跟誰「合照」。

陳柏宇選擇與自己的AI人像合照，笑稱平常除了照鏡子外，很少有機會與自己「同框」，所以趁機跟自己「打個招呼」。問到最想與誰合照時，他說：「最想同成年嘅囡囡合照，好想知佢變成點嘅樣。雖然將來都可以同佢合照，但要以依家靚仔Look合照嘅話，就要靠AI嘅幫助至得。」

馮允謙試玩了AI生成合照後，立刻興奮地大喊「好得意」︰「我一直覺得AI好有趣，一開始覺得唔似自己，但望望吓又覺得有啲似。皮膚變得黑黑實實，個樣又鬼鬼哋，變咗好似外國版嘅Jay Fung。」當被問到最希望與誰合照時，馮允謙表示最想與30年後的自己合照︰「想知道究竟會變成點。會變得好成熟？好肥？定係依然好靚仔？之後可以就想同30年後嘅自己Jam歌，叫佢畀啲建議我，點樣可以寫歌寫得好啲、快啲，我依家每逢寫歌都覺得好頭痛，好想可以向30年後嘅自己『偷師』。」

JW選擇與林家謙合成照片，原因竟然是以為可以看到他們的合成BB。被問到最想跟誰來一張AI合照，她表示最想與Rihanna和Beyoncé合照︰「因為我一直都好鍾意佢哋，喺佢哋身上得到好多靈感，即使直接飛去外國睇佢哋嘅Show，都唔可能同佢哋合照，所以如果AI可以幫到我，咁就可以願望成真嘞。」

Gigi對於現今科技的進步感到非常興奮，特別是AI能夠生成合照，她說︰「我覺得隨住AI科技愈嚟愈發達，相信不久將來可以會有更多、更有趣嘅玩法。」當被問到最想與誰合照時，曾被外界稱為「火星女孩」的她最想與「同類人」合照︰「我最想同外星人合照，原因就係『我是隨意揀一位』，所以就揀同外星人合照。」

泳兒選了跟保錡合照，她笑指這讓她有種「重生」的感覺︰「相入面嘅自己好似整過容，帶畀我一種全新泳兒嘅感覺。」當被問到最想與誰合照時，她表示最想與未來的老公合照︰「我最想可以同我未來老公合照，雖然我依家唔知係邊個，但憑張相就可以知道我未來老公係邊位。」