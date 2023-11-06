COLLAR開餐廳靠Ivy賣慘　Candy貼身服務做MVP

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成的女團COLLAR，在網上頻道「COLLAR COLLECTS」中，繼上集全員合作經營餐廳，由廚房、水吧、收銀、樓面甚至洗碗均親自主理，招待數十位粉絲後，今集難度升級，經營晚巿，招待「Walk-in」食客，其中主理樓面兼宣傳部的Ivy，更走到街上派傳單拉客，竟然勁食「檸檬」！不過Ivy似乎被派傳單考起，雖然表現落力，但途人反應極其冷淡，令她心灰表示：「我社恐，原來派傳單係咁難！」

由於Ivy落街未能成功拉客，令晚巿初生意冷清，Day笑說：「睇嚟我哋可以好快收工！」其後Ivy與Winka打孖再落街派傳單，Ivy更使出「絕招」我見猶憐向途人表示：「叫到聲沙都唔夠人數，可唔可以支持吓我哋。」Ivy絕招果然使得，最終餐廳客似雲來，全場爆滿。

此外，負責樓面的Candy亦落力招呼客人，她還坐在客人身旁，細心講解餐牌，被Winka笑指：「以為佢哋係拍拖；如果我係個男仔，內心一定好澎湃。」而經食客及工作人員投票，Candy最後亦獲選為當晚的MVP，對此Candy笑言：「終於搵到自己出路，唔做COLLAR的話，可以開餐廳或者嚟呢度打工。」