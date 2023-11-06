陳茵媺反叛恨做壞女人　性感冇限制：Why not？

花旦陳茵媺（Aimee）在復出作中跟老公陳豪合演情侶，Aimee自爆要求鏡頭後兩人保持距離，惟老公依然故我，更遭對方詐型冇咗個老婆。Aimee自認現實太乖，渴望下部作品挑戰曳曳角色叛逆一下。

陳茵媺相隔9年再度拍劇，在無綫劇集《羅密歐與祝英台》中以「祝英台」及「祝英喬」兩個身份示人，既要擺脫靚女形象女扮男裝，又要兼顧情緒戲及動作戲，Aimee揚言是入行以來最具挑戰性及最難的角色，更被老公取笑是攞苦嚟辛。雖然辛苦，但Aimee對自己表現感滿意，總算對自己及觀眾有交代：「入面見唔到自己嘅影子，希望作為另一個階段嘅新開始，可以帶畀觀眾驚喜，畀大家見到不一樣嘅陳茵媺。」

講到回歸作跟老公合作，Aimee不諱言是一種壓力：「演出時好緊張，因為作為演員身份，唔知點對住佢，對住一個唔熟嘅演員，反而容易投入。」她笑言鏡頭外要求老公對她保持距離：「佢仲係成日Honey、Baby咁叫我，Cut機後我要保持番個角色嘅感覺，好難做到即時切換角色同現實身份，所以佢話嗰段時間好似唔見咗個老婆咁，我拍完劇花咗兩三個月先抽離到角色。（返到屋企點保持距離？）係心入面嘅距離，嗰個唔係平時嘅我，我自己冇留意到，拍完隔咗兩個月，老公話我老婆終於回來。（對佢好冷淡？）或者係，因為平時我係好鍾意黐住佢同好嗲。」由於拍攝長達半年，她指小朋友在拍攝最後3個月喊過不停：「因為我成日唔喺屋企，所以佢哋唔開心，最後3個月囡囡每晚都喊，仔仔成日問我幾時返屋企，話好掛住我。」

Aimee坦言希望再拍劇，問到身為母親的她能否接受壞女人角色？她說：「可以，因為做媽咪好多嘢唔可以做，要做個好榜樣畀小朋友睇，我乖咗咁耐，都想喺戲中曳吓。（性感演出呢？）性感得到嘅話，有何不可。（再同陳豪合作？）如果一齊合作，屋企就真空，冇人湊小朋友喇！」

場地：都會海逸酒店

化妝及髮型：Zoe Fan、Kelvin Tsui

服裝：Anteprima