體質敏感　洪水大爆發

唔少人都有過敏症狀，例如食海鮮會出現皮膚敏感。AV業界資深人士神仙乙就表示，講到敏感，日本AV界有好多女優嘅身體都相當敏感，只要畀男優輕輕刺激就會出現高潮反應，繼而嚟個洪水大爆發，搞到成地都濕晒！

隨處「灌溉」

喺KMP出品嘅《巨乳蕩女的早洩約會》入面，美園和花呢位巨乳肉女天生放蕩又鍾意尋求刺激，所以班男優就帶佢四處鬼混，例如去到餐廳，男優先叫和花暗地裏自摸一番，摸到慾火高漲後，就走到後樓梯激戰，由於太過興奮，花妹一邊瘋狂交歡一邊喪噴泉水！之後男優帶佢去到停車場，喺熟練嘅指技刺激下，和花興奮到不停潮吹，為免搞到停車場水浸，於是男優同花妹去酒店開房，咁就可以放肆地亂咁噴水喇！

求仁得仁

於E-BODY推出嘅《超早洩腹肌纖細身材AV出道》一片中，八神可憐呢位健美佳人之所以下海，完全係因為希望可以搵班男優幫手，為佢帶來難以言喻嘅床上快感。而憐妹可以話係求仁得仁，因為班男優絕對有能力滿足到佢，而且見到佢又索又好波，而且慾火旺盛，一於出盡各種床上技巧令佢高潮迭起！而憐妹天生體質敏感，男優兩三下手勢就搞到佢典床典蓆，繼而爆發出激烈潮吹，場面精彩！

充滿激情

同樣由片廠E-BODY製作嘅《纖細身材早洩女》，講述後生仔圭祐喺網上認識援交妹響蓮，約出嚟見面嘅時候，佢發覺蓮妹又靚女又好身材，而且仲聽教聽話，去到酒店開房嘅時候，仲任由圭祐想點就點！而令圭祐感到驚喜嘅係，蓮妹嘅體質極之敏感，摸一摸就已經出現激烈反應，再加多兩錢肉緊刺激仲潮吹起來添！自此之後，圭祐除咗約響蓮開房，兩人仲拍拖四圍去，興之所至仲即席開戰，令呢段短期情侶關係充滿激情！

簡評

本仙識得好多女仔都好敏感，同佢哋攀談兩句就以為我想溝佢，又或者懷疑本仙對佢有不軌企圖，真係唔知好嬲定好笑！不過有防備之心都係好事，如果好似今日為大家介紹嘅「敏感體質系列」，當中班女優咁屬於敏感體質就更好喇！喺3部作品中，本仙最鍾意美園和花主演嘅《巨乳蕩女的早洩約會》，原因係花妹擁有豐乳肥臀，而且演出盡心盡力又投入，加上佢於不同地方鬼混兼潮吹亂噴，令作品由頭到尾都咁精彩！