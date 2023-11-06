何雁詩自嘲由少女變人母：被鄭俊弘當保母！

歌手何雁詩（Stephanie）、藝人林德信、歌手應智越（細貓）今晚（6日）到會展出席音樂頒獎禮，她回想第一次參與這個頒獎禮是擔任表演嘉賓，而且已是7年前，笑言自己已由少女到人母，但她強調：「我心態上仲係少女㗎，希望保持年輕！」問老公鄭俊弘是否當她少女？她笑言：「佢當我保母，我哋都互相當大家保母，屋企本來有間錄音室，但我哋改建咗做BB房，今日出嚟之前仲作緊歌，老公就喺側邊彈結他，我哋輪流湊仔，但好多干擾。」

她表示十分期待跟兒子一起玩音樂，又透露囝囝對玩樂器甚有興趣：「囝囝性格上比較抽離，唔係好鍾意同人玩，但玩琴、鼓就十分有興趣。」而囝囝明年開始返學前班，讓她和老公可以有更多自由時間做自己的事。

林德信打算結婚

林德信與圈外女友Candace Poon拍拖多年，他透露已有結婚打算：「差唔多時候喇，我都38歲，又一齊咗都好耐，加上經歷咗疫情，令我對人生睇法有好多改變。（想生BB？）呢個都係原因之一，兩年前真係完全冇諗過，但依家會幻想有關畫面。（已經求婚？）仲未，但大家有傾過。」問到父親林子祥是否恨抱孫？他笑笑口表示：「佢從來唔會過問我感情事，但會同我傾工作，如果有人問我有關話題，我知道佢會伸長耳仔偷聽，哈哈！」

細貓收到6位數版權費

細貓透露出道至今已累積了多首作品，日前更收到6位數版權費，令他開心不已。細貓又表示創作了多首韓式歌曲，亦會為其他歌手度身訂造歌曲，當中MIRROR成員李駿傑（Jeremy）也主動聯絡他，細貓說：「佢想我幫佢寫首慢歌，但唔係港式，係比較韓式風格，會令人覺得好似有兩個舞者喺到轉。」問他若緋聞女友陳伊霖向他要歌會否答應？他尷尬表示：「依家我覺得就唔好喇，處理好自己事業先，其他事真係唔回應喇！」