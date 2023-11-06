李幸倪全力以赴爭女歌手獎　孫慧雪離巢後喪操Fit

歌手李幸倪（Gin Lee）與藝人孫慧雪今晚（6日）出席電訊產品活動。以宣傳大使身份出席的Gin Lee，獲得大會送贈香檳金色手機，問到會否將之轉男友？她笑言自用較適合：「襯番我嘅金髮，金色好意頭。（頒獎禮攞女歌手金獎？）會全力以赴嘅，距離頒獎禮仲有2個月唔可以鬆懈，好努力錄好多新歌。」她表示昨天快速地錄完一首新歌，預計本月推出：「加埋呢首今年出咗5首歌，未試過咁勤力，年頭到依家未休息過。（儲多啲歌預備紅館開騷？）下年啦，都恨紅館嘅，等公司安排。」

談到年底頒獎禮，她表示正物色戰衣中，靚的話會不介意性感，又透露為穿戰衣現正地獄式減肥：「希望手臂瘦啲同結實，所以食得清淡同做運動，頭先拍咗一日宣傳片好肚餓，工作人員叫下午茶我問有乜食，佢哋話冇我份，哈哈！叫我繼續食烚蛋。」

孫慧雪回復苗條

至於早前誕下第二胎的孫慧雪，身形已見回復苗條，但她表示距離自己目標尚欠一點：「因為自己要求高，亦諗住封肚，所以想瘦多少少，我高峰期160幾磅，生完2個月已經瘦咗20幾磅，想再瘦多10磅，最唔滿意肚位置，生2個B都成超過9磅，所以依家紮肚同狂做機，雖然好痛但要堅持。」

早前宣布離巢無綫的她，坦言要時間照顧孩子是原因之一，不過她表示當宣布離巢後，反而多了工作接洽：「一啲補品、豐胸、收身產品，接到手軟。（多到推Job？）梗係唔會啦！賺奶粉錢，多謝細仔出世好腳頭。」她透露會主力做KOL工作，以便在家照顧小朋友，坦言無綫曾跟他洽談續約，但拍劇時間日夜顛倒，亦不想錯過小孩的成長期。