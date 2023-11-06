草蜢相隔30年再到高雄開騷　約定歌迷一齊跳到100歲

相隔三十年，組合草蜢再次踏上台灣高雄舞台，為當地引頸以待的歌迷帶來巡唱，亦是首隊香港組合於高雄巨蛋開show。全場9千多個座位滿滿都是追隨草蜢超過30年的歌迷，觀眾的尖叫聲已震懾了整座高雄巨蛋。草蜢以一連串國語快歌開場，台下的歌迷表現亦相當投入，不斷揮動螢光棒，在台下邊跳邊唱。

成軍38年，台灣一直是草蜢的福地，難得相隔再次與高雄的歌迷見面，也難怪蔡一智在台上說：「我告訴大家，今天不是草蜢的演唱會，今天是我們草蜢跟大家的家庭聚會，是不是所有草蜢的家人都已經到了？」台下的歌迷隨即高舉「歡迎回家」的手幅。

為了今站高雄演出，草蜢在歌曲編排上作出特別改動，部份歌曲更只有高雄站的歌迷可以欣賞到，當中在2008年推出、送給台灣歌迷的國語作品《感覺真好》，三子換上全新的歌衫，與台下歌迷一起大合唱。

獻唱期間，蘇志威已經哭得滿面淚痕，他在台上說：「這個演唱會，唱到這裡，最難唱的一首歌，就是這一首，因為我一直唱，看到你們一直哭，我就想哭……」說畢，蘇志威愈哭愈激動，要到台邊取紙巾抹眼淚，身旁的蔡一智亦雙眼通紅，此時有男歌迷大叫「不要哭」安慰二人，場面感人。

而較為冷靜的蔡一傑，坦言《感》歌對台灣的歌迷有非常大的意義，即使想哭，也只能強忍，要把歌曲完完整整的送給台下的台灣歌迷，蔡一傑說：「這麼多年以來，台灣帶給草蜢是非常非常的多，我們留下了青春，真的很開心今天晚上我們可以再重逢，再一次為你們唱歌，為你們跳舞，剛剛我看到一個布條，他說『一起跳到一百歲』，好呀！那你祝福我身體健康，我一定跳給你看，好嗎？但是你們都要身體健康呀！那我們就做一個創舉，每個一百歲一起來跳舞。」之後蔡一智接着說：「那我們就約定你們，我們有一天開草蜢百歲party，你們要應承身體健康，不然我們沒有觀眾怎麼辦。」

完成高雄站演出，草蜢為十二月尾的美國拉斯維加斯站作充足準備，與當地歌迷迎接聖誕來臨。