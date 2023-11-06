梁允瑜「胸」降小琉球　潛入水底同海龜暢泳

「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）近日飛台灣墾丁旅遊，期間更到小琉球體驗自由潛水，達成與海洋生物一同暢泳的願望，Chloe接受東網訪問時，笑指原以為潛水很容易，沒料實情難度高，她說：「為咗同隻巨型海龜合照，我潛咗差唔多兩小時，皮膚都快甩皮，但都影唔到想像中嘅相，除咗水壓問題潛唔到落去，還要閉氣同耳壓嘅問題，潛水攝影師有同我講，自由潛水都需要訓練，所以都想返到香港學，向高難度挑戰。」

擁有豐富模特兒經驗的她，坦言平日多於陸地擺靚甫影靚相 今次於水底卻是另一種感覺：「可以同唔同嘅海洋生物近距離一齊游水，真係好開心，小琉球好出名海龜，所以都見到好多大大小小嘅海龜，佢哋好平易近人，但因為台灣呢有個規例，如果掂到海龜或者畀海龜掂到要罰款，我都唔敢同佢哋太近。」談到拍攝難忘事，Chloe指與海洋生物合照，時間方面要好好掌握:「要追上佢哋好難，通常我游到過去，海龜都已經走咗，經過今次發現自己游得慢過啲海龜，潛完已經筋疲力盡，不過就一試上癮，希望之後可以去唔同地方，挑戰同鯨鯊、海豚、大翅鯨等海洋生物一齊暢泳。」