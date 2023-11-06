李麗珍自認傳統媽咪　唔會逼囡囡讀書：最緊要開心

女星李麗珍、女團Collar成員李芯駖、陳湛文及李靖筠等今晚（6日）出席「第20屆香港亞洲電影節」《望月》首映禮。戲中飾演李靖母親的李麗珍，除大讚對方耀眼及醒目外，原來唱歌也很了得。戲中有兩段婚姻的她，透露與李靖筠有鬧交戲，但不會太激烈，笑言未至於大打出手，她又感激導演對她的照顧：「開鏡前我隻腳拗柴，多謝導演無飛起我，仲删減行路鏡頭，又安排輪椅畀我出入，工作人員成日叫我坐低，好窩心。」她認為母親也有不同種類，今次演普通母也很有發揮，問到現實中她屬於那一種母親？她說：「我係傳統媽咪，無論興趣或學業都唔會迫佢，最緊要囡囡開心。」李靖筠則表示電影以家庭為主題，首次跟李麗珍合作的她，大讚對方好人，令她能放鬆演出進入狀態，又表示曾跟對方女兒碰面：「佢哋關係好好，好親密，佢好似媽咪咁靚。」她自爆在戲中有踩滑板戲，由於怕自己跌傷，故學習時很小心，不過兒時學過溜冰因此平衡力不錯。

至於戲中與李芯鈴演夫妻的陳湛文，透露由於角色關係疏離，因此並沒有親熱戲，笑言連導演也覺得可惜。而首次拍電影的李芯鈴，坦言收到劇本時很驚，更即時找來戲劇老師幫忙：「對住咁多位大前輩演出好緊張，但又好感恩，喺佢哋身上學到好多嘢，我都有問陳湛文乜嘢係演技，佢都幫我好多，佢嘅感染力幫到我交戲。」身旁的陳湛文笑言也有問對方甚麼是舞藝和舞蹈，亦叫對方教他跳舞，他笑謂：「未教囉！不過唔教我唔要緊，教我個女啦。」