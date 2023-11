趕嫁派利是！何依婷突爆婚訊　開工緊要過造人

又一無綫小花「閃婚」!近年備受力捧的何依婷昨日(6日)在無預警之下在社交平台晒婚照,巨鑽婚戒閃爆網民。她指婚禮會於農曆新年前舉行,簡簡單單,問到何時度蜜月,她即甜爆表示:「對我嚟講兩個人喺埋一齊開心就夠,度唔度蜜月都冇所謂,我同佢都係好Chill嘅人。」

現年29歲的無綫小花何依婷,2017年參加港姐奪亞軍後,入行短短6年已做過女主角,主演劇集《十月初五的月光》,之後劇接劇,更被安排於即將播出的台慶劇《新聞女王》與馬國明、佘詩曼等合作。昨日她突然在社交平台公開婚照,令大家相當驚喜!

相中她與未婚夫於法國巴黎鐵塔前拍婚照,向來身材甚弗的她分別換上白色婚紗及紫色晚裝拖尾裙,並有粉紅色氣球作道具,畫面唯美又夢幻,她配文透露將進入人生新一章:「巴黎,第一次來的時候,我還是個學生,在懵懂的年紀,喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望,將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你,一直把我捧在掌心裏,謝謝你,讓我夢想成真。Say yes to my love, my best friend and my soulmate.(答應了我的最愛、我的最好朋友及我的靈魂伴侶。)」當中見她戴上巨鑽婚戒及后冠,相當耀眼,簡直閃爆網民,其圈中好友湯洛雯、馮盈盈、高海寧及方力申等紛紛送上祝福。

花都影婚照 夢想成真

其實早於今年8月,何依婷與男友曾被網民發現在廣州拍拖睇展覽,當時她指雙方認識多年,在大學時期已是好友,更讚男方勤力又上進。認愛不足3個月就定下婚盟,何依婷昨日接受東網訪問時指並非閃婚,坦言一直有計劃:「都唔係好突然,我哋真係識咗好多年,以結婚為目標下拍拖,所以都係有足夠了解同深思熟慮先決定。」她又指對巴黎有情意結:「我喺外國讀書嗰陣去過巴黎旅行,我就好鍾意、好鍾意,覺得將來要返去影一輯婚紗相。所以佢求咗婚之後,就決定去巴黎影。」她續指婚後會繼續幕前工作,至於婚禮方面,她透露:「其實仲準備緊,未有好詳細嘅計劃,但未必喺香港搞,想低調啲,主要同屋企人、朋友食餐飯。」

問到結婚如此趕急,是否雙喜臨門?她即笑住否認:「我冇BB呀!(會唔會好快又畀大家驚喜?)冇啦!冇啦!啲相早幾個月影㗎!依家都冇肚,唔使擔心,哈哈!而且大家都係經深思熟慮嘅,唔會有意外。」她透露婚禮會於明年農曆新年前舉行,至於問到何時度蜜月?她說:「呢排都要忙《新聞女王》宣傳,我冇特別請假去度蜜月,有工作會優先工作,冇工作安排先諗,都唔急。對我嚟講,兩個人喺埋一齊開心就夠,度唔度蜜月都冇所謂,我同佢都係好Chill嘅人。」

佘詩曼讚合襯 馬國明「催生」

何依婷之前與視帝、視后級的馬國明、佘詩曼合作的無綫劇集《新聞女王》成為今年台慶劇,現時各人亦正為宣傳工作忙個不停,即將舉行婚禮的馬國明得知何依婷亦將成為人妻感到相當開心,他昨日受訪時說:「恭喜佢呀!之前冇聽佢講過,好開心呀!今年好好,好多好開心嘅事,希望佢哋百頭到老,甜甜蜜蜜,快啲生小朋友啦!」

而佘詩曼受訪時亦說:「戥佢好開心,我都見過佢未婚夫,好有禮貌、好Nice,佢哋好襯,衷心祝福佢哋永遠幸福、快樂。」同劇的何廣沛昨日於活動上得知何依婷公布喜訊亦相當驚喜,又指於《新》劇收工飯時見過男方一次,大讚靚仔,更說:「見佢哋幸福,自己都滿心歡喜。」