【是日通勝】

農曆九月廿四

癸卯年 壬戌月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：成服、遠行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、23、26

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：做事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

金牛座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

雙子座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

巨蟹座：整體運勢很不錯，穿着橙色衫對你更有利！

獅子座：財運差，做人不能太自私，要多為人設想。

處女座：愛情運欠佳，被動心態不改，難打破悶局。

天秤座：事業陷低潮，回報少於預期，無奈又無助。

天蠍座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

人馬座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

山羊座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

水瓶座：運氣好得有點飄飄然，要慎防貪勝不知輸。

雙魚座：愛是要說出口的，不要再把情話藏在心裏。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）豬 易破財

鼠：人際溝通易出現誤會，必須謹言慎行。

牛：吉星高照，事業發展有機會取得突破！

虎：烏雲密布，工作多阻滯，財運不太好。

兔：理財要審慎，貪小便宜容易導致破財。

龍：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

蛇：忙於工作也要注意健康，休息不可少！

馬：事業發展穩步向前，肯付出就有得着！

羊：得到幸運之神庇佑，做起事來快靚正。

猴：工作表現如有神助，距離成功非常近。

雞：領悟力強，有利學習，不要浪費光陰。

狗：感情關係現暗湧，關心與包容可化解。

豬：是日沖煞，財運不佳，心情跌落低谷。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

行相

一個人是否行好運或行衰運，除了可以運用術數中之命理八字、紫微斗數而得知之外，也可以從掌紋面相推測，更可以從其行路姿勢、食相、臥相、坐相中窺見，今試以人之行路相分析吉相及凶相。

最簡單的是，一個人步履輕快、昂首闊步而行，必然是在好運之中。相反，人在行衰運時，通常是沒精打采，心情欠佳，思潮起伏不定，雙腳一定好像乏力般拖行。所以，在行衰運之時，也要提醒自己挺起胸膛、抬起頭直視前方，腳步不可以拖行，漸漸地也可提升自己的運勢。

最重要一點，舉步而行時，腳跟要踏實地，不可行路腳跟不着地，相書有云：「腳跟不落地，敗盡田園走他方也」，若行路時雙手好像無力的掛在身上左搖右擺，表示其人懶散，工作不認真，是貧相的一種。

行路時頭耷耷，頭先過腳，行路時自言自語，亦是一種敗相。所以相書認為，行步要緩重，挺直者為吉相。

從前有一位相學名家叫許負，當他相人行步定吉凶時，會叫人未行路時先企定定，再叫人舉步。若其人舉左足先行，便許其吉運中；若舉右足先行，便許其在壞運中。所以，我們也要習慣舉步時應左足先行也。